Polonia se așteaptă la un deficit bugetar de 7,1% din PIB și o creștere economică de 3% în 2027

Autoritățile poloneze se așteaptă ca deficitul bugetar general să rămână neschimbat la 7,1% din PIB în 2027, aproape același nivel cu cel planificat pentru acest an, alimentat de livrările record de echipamente militare, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, transmite Reuters.

Anterior, Guvernul de la Varșovia a prognozat pentru acest an un deficit de 6,8% din PIB, în scădere de la 7,3% în 2025.

‘Nivelul livrărilor de echipamente militare prognozat pentru anul viitor va fi absolut record’, a declarat Domanski cu ocazia prezentării proiectul bugetului pentru 2027. ‘Dacă am avea un nivel de livrări apropiat de cel din 2025, acest deficit ar fi semnificativ mai mic’, a adăugat ministrul Finanțelor.

Conform proiectului de buget pentru 2027, veniturile bugetare sunt estimate la 695 de miliarde de zloți (186,82 miliarde de dolari), iar cheltuielile la 977,6 miliarde de zloți. Cheltuielile pentru apărare ar urma să reprezinte 198 de miliarde de zloți sau peste 4,5% din PIB.

Deficitul bugetar pentru 2027 este planificat la 286,6 miliarde de zloți.

Cheltuielile pentru apărare ale Poloniei au crescut vertiginos de la debutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022.

Polonia, țară care este vizată de o procedură de deficit excesiv din iulie 2024, pare să nu facă progrese în corectarea deficitului său excesiv, au declarat analiștii ING. Potrivit acestora, un eventual eșec în a aduce deficitul sub ținta de 3% din PIB ar putea impune măsuri de consolidare a finanțelor publice.

Tot în conformitate cu proiectul de buget pentru 2027, necesarul de împrumuturi al Poloniei ar urma să scadă sub 565 de miliarde de zloți, de la 600 de miliarde de zloți în 2026. De asemenea, costurile cu serviciul datoriei în 2027 vor ajunge la 107 miliarde de zloți, cu 17 miliarde de zloți mai mult decât în acest an.

Ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, a explicat că acest lucru este cauzat de faptul că bugetul statului trebuie refinanțat acum la dobânzi mai mari, în timp ce în 2020 și 2021 acestea au fost ‘aproape zero’.

Domanski a adăugat că Guvernul de la Varșovia mizează pe o creștere economică de 3,0% în 2027 și o inflație de 2,8%, față de o creștere de 3,6% și o inflație de 3% în acest an.