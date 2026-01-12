Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunțat vineri că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că ‘va utiliza toate căile legale’ pentru a proteja sectorul agricol național, relatează agenția EFE.

Krajewski a declarat într-o conferință de presă că ‘Executivul menține aceeași poziție ca și cea a protestatarilor care se opun acordului’ și a promis ‘o bătălie legală’ împotriva pactului.

La rândul său, premierul polonez, Donald Tusk, a afirmat că împărtășește ‘emoțiile fermierilor și opoziția acestora față de acord’.

El a subliniat totuși că, deși Polonia a votat împotriva acordului, au fost incluse ‘clauze de siguranță pentru protejarea intereselor polonezilor’, făcând referire la mecanismul de salvgardare care include un acord pentru cazul în care prețurile produselor agricole ar scădea cu mai mult de 5%.

Nemulțumirea pe care a provocat-o în Polonia aprobarea acordului de comerț s-a mutat pe străzile din Varșovia, unde un grup de agricultori a ocupat o anexă a clădirii Cancelariei șefului Guvernului și intenționează să instaleze o tabără în fața sediului guvernamental, până când îi va primi Tusk.

La protestele de vineri, din Varșovia, se vor adăuga noi mobilizări în toată țara, zilele următoare, după cum au anunțat sindicatele fermierilor.

În declarațiile pentru postul de televiziune TVN24, Jan Gajewski, unul dintre protestatari, a criticat dur Guvernul pentru că ‘a capitulat prea repede’ și nu a reușit să formeze o minoritate de blocaj în Uniunea Europeană.

El a susținut că politicienii spuneau de mult timp că nu se poate face nimic în acest sens, ceea ce dă o idee despre ‘puțina lor dorință de luptă’.

Acordul se asociere cu Mercosur, care se așteaptă să fie semnat zilele următoare, în Paraguay, a fost calificat de către sindicatele agrare drept ‘catastrofal’ pentru piața națională poloneză.