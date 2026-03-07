Prețul petrolului ajunge la 90 de dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu

Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Bloomberg.

La bursa ICE Futures cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 7,6%, în timp ce la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex) cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a depășit 85 de dolari per baril, pentru prima dată din aprilie 2024. Săptămâna aceasta cotațiile au crescut cu peste o cincime.

Publicația The Wall Street Journal (WSJ) a informat că Kuweitul a început să reducă producția la unele zăcăminte petroliere din cauza lipsei capacităților de stocare a țițeiului, cel mai recent indiciu al crizei din regiune.

Cotațiile au crescut chiar dacă președintele Donald Trump a indicat ‘o acțiune iminentă’ pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, iar Departamentul Trezoreriei a atenuat restricțiile impuse Indiei în privința achizițiilor de petrol rusesc.

În condițiile în care nu se observă oprirea ostilităților, analiștii de la Goldman Sachs au avertizat că, în cazul extinderii perturbărilor, cotația țițeiului ar putea depăși 100 de dolari per baril, în timp ce în Europa cotația motorinei se îndreaptă spre un câștig săptămânal de peste 50%, iar băncile centrale sunt îngrijorate de posibila revenire a inflației ridicate.

Există o pauză ‘aproape totală’ a traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz, ‘de pe urma amenințărilor de securitate, a constrângerilor legate de asigurări, a incertitudinii operaționale și a perturbărilor efective’, conform Joint Maritime Information Center, un grup multinațional de consultanță în domeniul naval.

Ministrul Energiei din Qatar a declarat pentru Financial Times (FT) că prețul țițeiului ar putea crește la 150 de dolari per baril în două-trei săptămâni, dacă petrolierele și alte nave comerciale nu reușesc să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Anul trecut, aproximativ 20 milioane barili de petrol și produse petroliere au fost transportate prin Strâmtoarea Ormuz în fiecare zi, a estimat Agenția Internațională pentru Energie (IEA).

Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al SUA, a spus că administrația analizează o serie de opțiuni pentru rezolvarea problemei majorării prețurilor la petrol și benzină. Joi, un galon de benzină (3,78 litri) a ajuns la 3,32 dolari în SUA, cel mai ridicat nivel începând din 2024. ‘Totul este luat în considerare’, a declarat Burgum, adăugând că lista include măsuri care vor avea impact imediat, precum și măsuri mai complexe, cu efect pe termen mai lung.

Printre posibilele decizii se află scoaterea de petrol din rezervele de urgență ale țării, posibil în coordonare cu alte țări, pentru a maximiza efectul.

Și China a cerut marilor rafinării să suspende exporturile de benzină și motorină, reflectând eforturile de a prioritiza necesitățile interne. Rafinăriile din Japonia au cerut Guvernului eliberarea de petrol din rezervele de urgență ale țării.

O creștere prelungită a prețurilor petrolului ar risca să reaprindă presiunile inflaționiste la nivel global, acționând totodată ca o taxă asupra întreprinderilor și consumatorilor, ceea ce ar putea reduce cererea.

Opt țări care formează nucleul grupului de producători de petrol OPEC+ au decis duminică să majoreze producția zilnică pentru a limita creșterile excesive ale prețurilor, însă această producție trebuie să iasă din Orientul Mijlociu prin intermediul tancurilor petroliere.