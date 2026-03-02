Preţul petrolului Brent a urcat cu 10% duminică, pe fondul conflictului cu Iranul, şi ar putea atinge 100 de dolari barilul, avertizează analiştii

Preţul petrolului Brent a sărit cu 10%, duminică, până aproape de 80 de dolari pe baril, în tranzacţiile OTC (piaţă extrabursieră) de duminică, au spus traderii, în timp ce analiştii estimează că preţurile ar putea ajunge la 100 de dolari după atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului, care au împins Orientul Mijlociu într-un nou război, transmite Reuters.

Benchmark-ul global al petrolului a crescut semnificativ în acest an, atingând vineri 73 de dolari — cel mai ridicat nivel din iulie — pe fondul temerilor privind posibile atacuri, concretizate o zi mai târziu. Pieţele futures sunt închise în weekend.

”Deşi atacurile militare susţin deja preţurile petrolului, elementul esenţial este închiderea Strâmtorii Ormuz”, a spus Ajay Parmar, director energie şi rafinare la ICIS.

Majoritatea armatorilor, companiilor petroliere şi a caselor de trading au suspendat transporturile de ţiţei, combustibili şi LNG prin Strâmtoarea Hormuz, au declarat surse din comerţ, după ce Teheranul a avertizat navele să nu traverseze zona. Strâmtoarea este responsabilă pentru peste 20% din fluxurile globale de petrol.

”Ne aşteptăm ca preţurile să se deschidă mult mai aproape de 100 de dolari barilul după weekend şi chiar să depăşească acest nivel dacă blocajul Strâmtorii se prelungeşte”, a spus Parmar.

Lideri din Orientul Mijlociu au avertizat Washingtonul că un război cu Iranul ar putea împinge petrolul bine peste 100 de dolari barilul, a transmis analista RBC Helima Croft. Analiştii Rabobank sunt ceva mai prudenţi, anticipând preţuri de peste 90 de dolari pe termen scurt.

Grupul OPEC+ a convenit duminică o creştere a producţiei cu 206.000 barili/zi începând din aprilie — o majorare modestă, sub 0,2% din cererea globală.

Chiar dacă o parte din fluxuri poate fi deviată prin infrastructuri alternative, închiderea Strâmtorii Ormuz ar duce oricum la pierderi nete de 8–10 milioane barili/zi, chiar şi după redirecţionarea unor volume prin conductele Arabiei Saudite (East-West) şi ale Abu Dhabi-ului, a spus economistul Rystad, Jorge Leon.

Rystad estimează că preţurile ar putea creşte cu 20 de dolari la deschiderea pieţei, până la aproximativ 92 de dolari pe baril.

Criza iraniană a determinat guvernele asiatice şi rafinăriile să reevalueze stocurile şi rutele alternative de aprovizionare. Analiştii Kpler au declarat într-un webinar că India ar putea apela la petrolul rusesc pentru a compensa eventualele pierderi din Orientul Mijlociu.