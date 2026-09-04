Producătorii auto chinezi câștigă teren în Europa

Producătorii auto chinezi își măresc rapid cota de piață în Europa, cele mai recente date indicând că aceștia au acaparat peste 11% din piața europeană a autoturismelor noi luna trecută, pe fondul cererii constante pentru modelele hibride plug-in la prețuri mai mici, relevă o analiză realizată de eToro, dată joi publicității.

Potrivit sursei citate, cifrele Dataforce arată că o treime din înmatriculările de vehicule hibride reîncărcabile din luna iulie au fost realizate de mărci precum Jaecoo, deținută de Chery Automobile Co.

‘Spre deosebire de autovehiculele complet electrice, aceste modele nu sunt supuse în prezent unor tarife vamale suplimentare din partea UE, deși există știri conform cărora Comisia Europeană ar putea avea în vedere impunerea unor taxe compensatorii și asupra autovehiculelor hibride chinezești. Prețul accesibil este un factor cheie pentru această creștere a vânzărilor mărcilor chineze. La începutul acestei luni, analiștii de la Citi au estimat că trei sferturi din vânzările automobilelor chinezești în UE provin de la SAIC Motor (proprietarul mărcii MG), BYD și Chery, companii care oferă, în general, modele la prețuri mai mici. De asemenea, consumatorii sunt din ce în ce mai puțin preocupați de originea mărcii. Un sondaj realizat de Bloomberg Intelligence a arătat că 38% dintre respondenți nu aveau nicio reținere în a cumpăra o marcă chineză’, spune Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Deși datele Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) pentru luna iulie nu sunt încă disponibile, în prima jumătate a anului 2026, mărcile chineze au înmatriculat aproximativ 663.000 de autoturisme în întreaga Europă, în creștere cu aproximativ 107% față de anul precedent. Cota lor combinată pe piața europeană a autoturismelor noi a crescut la aproximativ 9,2%, de la circa 4,5% în prima jumătate a anului 2025.

În ceea ce privește înmatriculările, MG rămâne cea mai mare marcă de origine chineză, dar BYD se apropie rapid. Omoda-Jaecoo și Leapmotor se extind și mai rapid, evidențiind schimbarea rapidă a peisajului concurențial al pieței auto europene.

‘O marcă chinezească cunoscută lipsește însă din aceste cifre în plină expansiune: NIO, care concurează pe segmentul de piață premium. Vânzările sale europene au scăzut brusc. Până în iulie 2026, înmatriculările în Germania au scăzut cu aproape 90% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la doar 18 vehicule, în timp ce înmatriculările din Olanda au scăzut cu 88%, ajungând la 8. Gama europeană a companiei se bazează în continuare pe platforma mai veche NT 2.0 din perioada 2023-2024, în timp ce noile modele destinate pieței chineze, inclusiv ES8, ES9 și ET9, nu sunt așteptate să ajungă în Europa decât la sfârșitul anului 2027. Tehnologia de schimbare a bateriilor, un avantaj competitiv cheie pentru afacerea sa din China, a avut un start lent în Europa din cauza lipsei stațiilor de schimb și a numărului redus de clienți existenți’, explică Maioreanu.

NIO și-a prezentat în urmă cu o zi raportul financiar pentru al doilea trimestru al acestui an. Veniturile trimestriale de 32,14 miliarde RMB (aproximativ 4,74 miliarde de dolari) au crescut cu 69,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar s-au situat sub estimarea de consens de 4,95 miliarde de dolari.

Livrările au urcat la 107.658 de vehicule, în creștere cu 49,4% față de anul precedent, incluzând 60.945 de autoturisme marca NIO, 29.124 de vehicule ONVO și 17.589 de unități FIREFLY.

Vânzările de vehicule au crescut cu 80,1%, ajungând la 29,06 miliarde de RMB (aproximativ 4,3 miliarde de dolari), susținute de un volum mai mare și de un mix de produse mai favorabil. Dar pentru companie, piața chineză rămâne piața principală, subliniază analistul eToro.

Pentru al treilea trimestru, NIO se așteaptă la livrări de 108.000 – 111.000 de vehicule și la venituri de aproape 5 miliarde de dolari la valoarea medie, încă sub estimările pieței.

‘Până în prezent, în ciuda creșterii impresionante a vânzărilor și a reducerii pierderilor, prețul acțiunilor a continuat să scadă. Acesta a pierdut peste 10% în ultima săptămână și aproape 24% de la începutul anului. Este posibil ca aceasta să nu fie o veste foarte bună pentru investitori, dar datele noastre sugerează că mulți dintre aceștia au o perspectivă pe termen lung asupra companiei. La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al acestui an, producătorul chinez de vehicule electrice premium NIO era a treia cea mai deținută acțiune de către investitorii individuali români și pe locul 8 la nivel global pe platforma de tranzacționare și investiții eToro’, subliniază Bogdan Maioreanu.

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