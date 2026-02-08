Producția de schiuri și snowboarduri a blocului comunitar a înregistrat o scădere semnificativă în 2024

Țările membre ale Uniunii Europene (UE) au produs, anul trecut, 4,4 milioane perechi de schiuri și plăci de snowboard, în scădere cu 19% comparativ cu 2023, și aproape 40% din aceste articole (1,7 milioane) au fost fabricate în Austria, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Aproximativ două milioane de perechi de schiuri și plăci de snowboard au fost exportate anul trecut spre țările non-UE, în scădere cu 19% comparativ cu 2023 (2,4 milioane). În termeni de importuri, 1,2 milioane de perechi de schiuri și plăci de snowboard au fost importate anul trecut de UE, în scădere cu 35% comparativ cu 2023 (1,9 milioane).

În rândul statelor membre, cei mai mari exportatori de schiuri și snowboarduri au fost: Austria (900.000), Franța (300.000) și Germania (200.000). Austria ocupă primul loc și în topul importatorilor (700.000), urmată de Germania (200.000) și Franța (100.000).

Cu privire la exporturile spre țările din afara blocului comunitar, aproape două cincimi din schiurile și snowboarduri-le exportate au mers spre SUA (700.000 sau 38% din totalul exporturilor extra-comunitare), urmate de Elveția (300.000) și Canada (200.000)

Importurile din țările non-UE au venit în principal din Ucraina (400.000 sau 38% din importuri), urmată de China (400.000), Taiwan (82.000) și Elveția (56.000).

Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe vineri, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României), o ediție care se va desfășura pe cea mai mare suprafață din istoria competiției.