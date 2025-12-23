Rata șomajului în România a crescut la 3,28%, în noiembrie

Rata șomajului înregistrat la nivel național la sfârșitul lui noiembrie a fost de 3,28%, mai mare decât cea din luna anterioară cu 0,07 puncte procentuale, numărul șomerilor bărbați depășindu-l pe cel al femeilor, informează marți Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 262.418. Din total, 57.739 au fost șomeri indemnizați și 204.679 neindemnizați.

Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 2.015 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a urcat cu 3.552 de persoane față de luna precedentă, precizează ANOFM.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii noiembrie se prezintă astfel: 71.452 de șomeri provin din mediul urban și 190.966 de șomeri sunt din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 30 noiembrie 2025 era de 126.502 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 135.916 de persoane. Cei mai mulți șomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.475), urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (62.571), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (15.798).

Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,57%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 33,84% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,94%.