Renault ar putea produce în Spania vehicule electrice compacte

Renault analizează un plan ce prevede construirea viitoarei generații de vehicule electrice compacte (EV) la fabrica sa din Palencia, Spania, a anunțat joi directorul general al producătorului auto francez Renault, Francois Provost, după publicarea rezultatelor financiare anuale, transmite Reuters.

Grupul, care anterior a produs toate EV la uzinele sale din Franța, își extinde gama de vehicule electrice, dar se confruntă cu concurența dură din partea producătorilor chinezi low-cost pe piețele sale de bază din Europa.

Renault a raportat joi o pierdere netă de 10,9 miliarde de euro în anul 2025, din cauza reevaluării participației sale de 35% la constructorul japonez Nissan, dar a precizat că vânzările sale au crescut, în special grație succesului vehiculelor sale electrice.

Veniturile proprietarului Dacia au crescut anul trecut cu 3%, până la 57,9 miliarde de euro. Cu toate acestea, profitul net, excluzând impactul reevaluării participației la Nissan, a scăzut cu 74%, până la 715 milioane de euro, iar marja operațională a scăzut la 6,3%, de la 7,6% în 2024.

Această pierdere contabilă, pe care Renault a anunțat-o încă de la mijlocul anului trecut, când a invocat o cifră de 9,5 miliarde de euro, provine din dezmembrarea treptată a alianței create între Renault și Nissan în 1999, o alianță pusă în dificultate de arestarea lui Carlos Ghosn în Japonia la sfârșitul anului 2018.

Sfârșitul alianței a obligat Renault să își reevalueze participația de 35% la Nissan pe baza cotației acțiunilor sale la bursă, agravată de impactul rezultatelor negative ale Nissan, care au dus la o pierdere operațională semnificativă pentru anul fiscal 2025-2026.

Chiar și excluzând impactul participației la Nissan, situația este dificilă pentru Renault, condus din vara lui 2025 de Francois Provost, care i-a succedat în funcție lui Luca de Meo, care a plecat la Kering. Excluzând Nissan, grupul francez a înregistrat o scădere a profitului net, precum și a marjei operaționale, erodată în special de ponderea tot mai mare a vehiculelor electrice, care sunt mai puțin profitabile decât vehiculele cu motoare pe combustie.

‘În prezent, rentabilitatea vehiculelor electrice, care reprezintă 14% din vânzările grupului și 20% pentru marca Renault, este mai mică decât cea a vehiculelor cu motor cu ardere internă: provocarea este de a îmbunătăți această rentabilitate’, a explicat directorul financiar Duncan Minto.