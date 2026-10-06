Transporturi

Noul director financiar al Renault va fi Carine Damois

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Directorul financiar al Renault, Duncan Minto, va părăsi compania pentru ‘a explora noi oportunități profesionale în afara grupului’, la mai puțin de doi după numirea în funcție, a anunțat luni producătorul auto francez, transmite Reuters.

Minto, director financiar al Renault din martie 2025, fusese director interimar pentru scurt timp, după plecarea bruscă a lui Luca de Meo și până la nominalizarea lui François Provost.

Producătorul auto francez a anunțat într-un comunicat că din noiembrie noul director financiar va fi Carine Damois, director în cadrul Michelin.

Principala misiune a lui Carine Damois va fi să reasigure piețele financiare de grupului Renault, care a fost prezentată în martie 2025, în planul ‘FutuReady’.

În pofida vânzărilor solide de vehicule electrice (EV) și hibride, acțiunile Renault au scăzut de la începutul anului cu aproximativ 30%. La Bursa de la Paris titlurile au urcat luni cu 2,3%.

Conform datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele opt luni din acest an vânzările grupului Renault în Europa au scăzut cu 3,3%. Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

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