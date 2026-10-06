Noul director financiar al Renault va fi Carine Damois

Directorul financiar al Renault, Duncan Minto, va părăsi compania pentru ‘a explora noi oportunități profesionale în afara grupului’, la mai puțin de doi după numirea în funcție, a anunțat luni producătorul auto francez, transmite Reuters.

Minto, director financiar al Renault din martie 2025, fusese director interimar pentru scurt timp, după plecarea bruscă a lui Luca de Meo și până la nominalizarea lui François Provost.

Producătorul auto francez a anunțat într-un comunicat că din noiembrie noul director financiar va fi Carine Damois, director în cadrul Michelin.

Principala misiune a lui Carine Damois va fi să reasigure piețele financiare de grupului Renault, care a fost prezentată în martie 2025, în planul ‘FutuReady’.

În pofida vânzărilor solide de vehicule electrice (EV) și hibride, acțiunile Renault au scăzut de la începutul anului cu aproximativ 30%. La Bursa de la Paris titlurile au urcat luni cu 2,3%.

Conform datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele opt luni din acest an vânzările grupului Renault în Europa au scăzut cu 3,3%. Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.