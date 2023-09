Rizea, PwC România: La nivelul Ministerului de Finanţe s-a format un grup de lucru pentru implementarea Directivei Pilon II

La nivelul Ministerului de Finanţe s-a format un grup de lucru care lucrează intens la pregătirea proiectului de lege pentru implementarea Directivei Pilon II, a afirmat, vineri, Florin Rizea, senior manager, PwC România.

„Ce ştim este că la nivelul Ministerului de Finanţe s-a format un grup de lucru strict pe zona aceasta de Pilon II, care lucrează intens la pregătirea proiectului de lege pentru implementare a acestui impozit. Referitor la termen, Pilonul II va trebui să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024, deci ar mai avea cam trei luni şi ceva pentru pentru a reuşi să-l transpună în legislaţia din România. Primul an de raportare va fi anul 2024, iar referitor la termenul de raportare, dacă vorbim despre companii care au anul financiar acelaşi cu anul calendaristic, termenul de raportare va fi 30 iunie 2026. Practic 18 luni de la finalul anului de raportare. Probabil o să vă întrebaţi acum cum vor fi afectate companiile din România? Dacă luăm un exemplu al unei companii din România care face parte dintr-un grup de companii cu o cifră de afaceri globală de peste 750 de milioane de euro, compania respectivă clar va fi afectată de aceste noi prevederi ale Directivei Pilonului II. Compania va trebui să calculeze şi să raporteze un eventual impozit minim. Chiar dacă acest calcul va fi efectuat la nivel de grup, colegii de acolo, de la grup, tot vor trebui să aibă o serie de informaţii din România”, a spus Florin Rizea, la conferinţa „Get ready for the fiscal new wave”, organizată de PwC România.

El a explicat că Pilon II este un subiect foarte complex şi va necesita o analiză foarte complexă din partea contribuabililor.

„Într-adevăr, la prima vedere, am putea spune că o cotă de impozit de 16% din România ar acoperi practic pragul acesta de 15% prevăzut de Pillar Two. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate şi sunt mai multe lucruri de care va trebui să ţinem cont. În primul rând, acest plafon de 15% reprezintă o cotă efectivă de impozitare şi ar fi puţin incorect să o comparăm cu o cotă standarde de 16%. Modalitatea prin care acest indicator se calculează, effective tax rate, este impozitul pe profit al companiei respective raportat la profitul său contabil. Şi aici aş putea spune care este problema? Mergem în declaraţia de impozit pe profit, luăm de acolo impozitul pe profit plătit de compania din România, raportăm practic la rezultatul ei contabil şi obţinem această cotă efectivă de impozitare, pentru că sunt convins că mulţi dintre dumneavoastră faceţi acest calcul în raportările pentru grup. Ei bine, ce se întâmplă de fapt este că Pillar Two introduce reguli foarte specifice, care diferă substanţial, aş spune, de regulile de calcul de impozit pe profit din România”, a declarat Florin Rizea.

Conform unui comunicat al Consiliului UE de la finalul anului trecut, statele membre ale UE au ajuns la un acord de principiu privind punerea în aplicare la nivelul UE a componentei impozitării minime, cunoscută sub denumirea de Pilonul 2, a reformei OCDE privind impozitarea internaţională. Ambasadorii la UE ai statelor membre au decis să recomande Consiliului să adopte Directiva privind Pilonul 2 şi va fi lansată o procedură scrisă pentru adoptarea formală.

Punerea în aplicare efectivă a directivei va limita uniformizarea la un nivel inferior a cotelor impozitului pe profit. Profitul marilor grupuri sau întreprinderi multinaţionale şi naţionale, a căror cifră de afaceri anuală combinată este de cel puţin 750 de milioane euro, va fi impozitat la o cotă minimă de 15%. Noile norme vor reduce riscul erodării bazei impozabile şi al transferului profiturilor şi vor asigura faptul că cele mai mari grupuri multinaţionale plătesc cota minimă convenită la nivel mondial a impozitului pe profit.