România a avut în august cea mai mare creștere din UE a producției din sectorul serviciilor

Producția din sectorul serviciilor (ajustată sezonier) a crescut cu 0,3%, atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană, în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

În rândul statelor membre, cele mai mai creșteri lunare au fost înregistrate în România (5,2%), Malta (1,8%) și Portugalia (1,7%). La polul opus, cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (minus 5,1%), Bulgaria (minus 2,3%) și Danemarca (minus 1,9%).

În ritm anul, luna august 2026 comparativ cu perioada similară din 2025, producția din sectorul serviciilor crescut cu 2,2% în zona euro și cu 2,1% în UE. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Slovacia (10%), Grecia (9,3%), Malta (7,5%), Polonia (5,6%) și România (5,4%). Scăderi au fost înregistrate doar în Ungaria (minus 5,6%), Danemarca (minus 5,3%) și Italia (minus 0,3%).