România urcă pe primul loc la o competiție internațională de aritmetică mentală. Iustin Petcu, finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, obține aur la Busan

Iustin Ștefan Petcu, finalist al ediției 2024 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, a câștigat locul 1 la competiția Busan International Mental Arithmetic, Mathematics and English Competition, desfășurată în Coreea de Sud. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a felicitat „campionul nostru” pe pagina oficială și a subliniat promisiunea îndeplinită de a „aduce aurul acasă”.

Concursul din Busan, Coreea de Sud, a reunit tineri din mai multe țări. Organizatorii au comunicat că la ediția din 2025 au participat concurenți din cel SUA, România, Indonezia, Thailanda, Malaezia, Japonia și Taiwan, competiția fiind dedicată aritmeticii mentale, matematicii și limbii engleze.

Iustin nu este la prima performanță majoră. În 2024, a fost finalist al campaniei derulate de fundație, pentru rezultate internaționale la aritmetică mentală, după o medalie de aur obținută la o competiție organizată în Turcia.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” aduce laolaltă elevi și studenți cu rezultate de vârf din educație, știință, artă și sport. Iustin a fost selectat în ediția 2024, iar performanța de la Busan confirmă parcursul său constant în competiții de aritmetică mentală.

Aritmetica mentală este o disciplină în care calculele sunt făcute fără hârtie, fără calculator și fără instrumente. În practică, copiii antrenați lucrează cu serii rapide de operații (adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri) într-un timp foarte scurt. Competiții de acest tip au loc periodic în Asia, Europa și Orientul Mijlociu, cu mii de participanți la nivel global.

Mesajul Fundației după victoria de la Busan a fost simplu: felicitări și mulțumiri pentru modul în care un copil român reușește să reprezinte țara la vârf. Performanțele lui Iustin sunt prezentate ca un exemplu pentru alți tineri interesați de matematică și de antrenamentul specific aritmeticii mentale.

Rezultatul din Coreea completează palmaresul unui copil care, de la o vârstă foarte mică, s-a remarcat la nivel internațional. Pentru români, știrea este relevantă atât prin succesul individual, cât și prin faptul că România este vizibilă pe podium la un concurs internațional dedicat matematicii și aritmeticii mentale.