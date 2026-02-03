Iustin Petcu și Eduard Ștefan, finaliști ai campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, câștigă aurul la International Math Challenge

Iustin Petcu și Eduard Ștefan sunt doi elevi români, finaliști ai campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un program derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care urmărește identificarea tinerilor cu rezultate remarcabile și conectarea lor la o comunitate mai largă de performanță. În cazul lor, matematica a devenit limbajul prin care acest parcurs a fost validat la nivel internațional.

International Math Challenge este o competiție care filtrează drastic participanții. Din peste 12.000 de elevi înscriși în etapa online, doar câteva sute ajung în finala cu prezență fizică. Faptul că doi elevi români, din ciclul primar și gimnazial, au reușit să se impună în acest context spune mult despre nivelul la care se poate ajunge atunci când talentul este cultivat consecvent.

Iustin Petcu, concurând la categoria destinată elevilor de clasa a IV-a, și Eduard Ștefan, participant la categoria clasei a V-a, au obținut aurul într-o competiție care testează gândirea logică, viteza de procesare și capacitatea de a aborda probleme neobișnuite. Sunt exact acele competențe care, de multe ori, nu se văd imediat în sistemele clasice de evaluare, dar care fac diferența în competițiile internaționale.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” funcționează tocmai pe acest principiu al recunoașterii timpurii a potențialului. Nu este un clasament și nici o competiție în sine, ci un cadru în care performanțele deja demonstrate sunt aduse în atenția publică și puse în relație cu ideea de dezvoltare pe termen lung. În cazul lui Iustin și Eduard, campania nu a fost un punct de plecare, ci o confirmare a unui drum deja conturat prin muncă și rezultate.

Recunoașterea oficială a performanței lor, inclusiv prin mesajul public transmis de Ambasada României în Regatul Thailandei, arată că astfel de rezultate depășesc granița școlii sau a competiției. Ele devin parte din imaginea României ca țară capabilă să formeze tineri competitivi într-un mediu educațional global tot mai exigent.

Rezultatele de la International Math Challenge confirmă că excelența românească există și se exprimă devreme. Rămâne ca ea să fie observată, susținută și integrată într-un cadru care să îi permită continuitatea. Campania în care cei doi sunt finaliști este una dintre puținele inițiative care încearcă să facă exact acest lucru, cu efecte concrete.