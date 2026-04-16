Șeful CNAIR: Peste 500 de kilometri de drumuri de mare viteză au fost dați în circulație în mandatul meu

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, afirmă că peste 500 de kilometri de drumuri de mare viteză au fost dați în circulație în mandatul său, în pofida crizei economice și a războiului din regiune.

‘Peste 500 de kilometri de drumuri de mare viteză. Autostrăzi. Drumuri expres. Deschise circulației. În mandatul meu. Când am venit la CNAIR, am găsit un PNRR negociat de alții, cu termene pe care nimeni nu le credea posibile. Am semnat contractele, am obținut banii, am plătit constructorii înainte de termen – și am livrat. Pe A7, UMB este mobilizat pe toate loturile, cu tot personalul disponibil, lucrând inclusiv în regim de trei schimburi. Nu în rapoarte. Pe teren’, a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, Cristian Pistol.

Acesta a subliniat că proiectele au fost realizate în condițiile unor dificultăți majore.

‘Criză economică? Am construit. Război la graniță? Am construit. Prețuri explozive la materiale? Am construit. Birocrație sufocantă? Am construit. 31 de ani a așteptat România o astfel de evoluție. Eu nu am mai așteptat’, a punctat șeful CNAIR.