Siegfried Mureșan: Cei care vor să țină România pe loc vor încerca să divizeze PNL și USR

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan acuză încercări de divizare a PNL și USR, el afirmând că cele două partide vor lucra împreună pentru ”o bună guvernare pentru România”.

”Cei care vor să țină România pe loc vor încerca să divizeze Partidul Național Liberal și USR-ul. Vor spune membrilor PNL că ne userizăm și vor spune membrilor USR că se penelizează. Ambele lucruri sunt false”, a scris Mureșan sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Partidul Național Liberal și USR-ul sunt două partide distincte, fiecare cu propria identitate, dar care înțeleg, în momentul de față, un lucru foarte important – că oamenii în România vor modernizare, vor reformare, vor reducerea risipei, vor un stat care să servească cetățeanul, nu politicianul.

”Suntem două partide distincte, dar avem un obiectiv comun: o bună guvernare pentru România. Pentru atingerea acestui obiectiv vom coopera, vom lucra împreună și vom acționa împreună. Fiindcă știm că împreună suntem mai puternici. Și știm că asta îi deranjează pe cei care vor să fim slabi, dar nu ne vom lăsa nici intimidați, nici dezbinați”, a transmis Siegfried Mureșan.