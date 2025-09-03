Situațiile de prețuri negative la electricitate în Spania s-au dublat în acest an comparativ cu totalul din 2024

Numărul situațiilor în care prețurile la electricitate au fost sub zero în Spania este deja de două ori mai mare decât totalul de anul trecut, după creșterea explozivă a producției de energie fotovoltaică, cel mai recent indiciu al modului în care autoritățile se chinuie să integreze producția din ce în ce mai mare de energie verde, transmite Bloomberg.

De la începutul anului și până în prezent, pe piața iberică au fost înregistrate peste 500 de situații de prețuri negative în anumite intervale orare, arată datele furnizate de bursa de electricitate OMIE. Alte piețe europene, inclusiv Germania și Franța, au înregistrat și ele creșteri mari ale situațiilor cu prețuri negative, chiar dacă nu la fel de mari ca în Spania.

Primul caz de prețuri negative la electricitate în Europa s-a înregistrat în urmă cu aproape două decenii, însă în ultimii ani fenomenul a explodat pe măsură ce avansul energiei ieftine din surse regenerabile continuă să inunde sistemele energetice. Acesta este un indiciu că este nevoie de mai multe capacități de stocare, care să absoarbă excesul de producție.

În urma cu un an, producția de energie fotovoltaică a Spaniei a trecut pentru prima dată pragul de 20 de Gigavați, și între timp această situație s-a întâmplat de mai multe ori. Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică (ENTSO-E) estimează că în aproape două treimi din zilele din această vară, Spania a avut o producție de energie fotovoltaică de peste 20 de GW.

În timp ce investitorii suferă de pe urma diminuării profiturilor, unii consumatori cu tarife flexibile culeg beneficiile. Pe piața pentru ziua următoare, prețul mediu în Spania a scăzut cu aproape o treime comparativ cu situația din 2024.

Până la 1 septembrie 2025, Spania a înregistrat 503 de intervale orare cu prețuri negative la electricitate, comparativ cu 451 în Germania și 436 în Franța.

Cu toate acestea, prețurile din Spania au tendința de a nu scădea atât de mult sub zero ca pe alte piețe. Cel mai mult au ajuns până la minus 15 euro pentru un Megawatt-oră, comparativ cu un minus de 250 de euro pentru un Megawatt-oră atins în Germania la începutul anului. Motivul este acela că producătorii de energie fotovoltaică din Spania nu primesc la fel de multe subvenții ca jucătorii de pe alte piețe. Asta înseamnă mai puține stimulente să oprești producția când prețurile scad sub nivelul zero.

Producția solidă de energie hidro și cererea slabă sunt și ei factori importanți care au alimentat prețurile negative în Spania. O limitare a exporturilor spre unele din statele vecine după blackout-ul din luna aprilie, a contribuit de asemenea la situațiile de prețuri negative.