Slovenia sprijină subsidiara locală a Renault cu 29 milioane euro pentru producția de vehicule electrice

Guvernul Sloveniei a aprobat subvenții de stat de până la 29 milioane de euro pentru trei proiecte de investiții în vehicule electrice (EV) ale Revoz, subsidiara locală a Renault, informează site-ul seenews.com.

Executivul de la Ljubljana a aprobat o subvenție de până la 21,1 milioane de euro pentru a susține investiția Revoz de 109 milioane de euro pentru producția de vehicule electrice. De asemenea, o subvenție de până la 3,6 milioane de euro va sprijini proiectul Revoz de 14 milioane de euro ce vizează extinderea capacităților pentru vopsit și turnare prin injecție a componentelor.

Ambele investiții au fost semnate în iulie 2024 pentru dezvoltarea și producția Renault Twingo E-Tech în uzina din Novo Mesto.

De asemenea, Revoz va primi o subvenție de până la 4,2 milioane de euro, în calitate de partener principal al consorțiului, care include companiile locale de tehnologie LTH Castings, Tomplast, Siliko, Oprema Ravne și Novo Mesto Development Centre, pentru dezvoltarea proiectului platformei de mobilitate durabilă E-Move.

Planul general de investiții acoperă dezvoltarea tuturor componentelor cheie ale vehiculelor electrice.

Subvenția totală a statului pentru proiectul E-Move, care acoperă și partenerii de consorțiu, este de până la 11,3 milioane de euro.

În noiembrie, Renault a prezentat noua mașină electrică Twingo, menită să ajute compania franceză să concureze mai bine cu vehiculele electrice accesibile ale producătorilor auto chinezi.

Renault caută să profite de pe urma celebrului nume al modelului, al cărui preț țintă este de sub 20.000 euro (23.000 dolari).

Nissan, partenerul de alianță al Renault, va avea o versiune a Twingo, iar marca low-cost Dacia va vinde de asemenea una, la un preț de sub 18.000 euro, a anunțat producătorul auto francez.

Mașina mică de oraș Twingo, dezvoltată în doi ani prin folosirea unei echipe de ingineri în China, va fi fabricată în Slovenia, va fi disponibilă în patru culori și va fi vândută de la începutul lui 2026. Noul Twingo păstrează aspectul predecesorului său din 1992 și farurile rotunde distinctive, cea mai recentă relansare a celor mai bine vândute modele clasice ale Renault, care au fost parte din strategia fostului director general Luca de Meo – începând cu Renault 5, care a fost urmat de Renault 4.

Pentru a accelera timpul de dezvoltare și a reduce costurile, Renault a realizat designul pentru noul Twingo în Franța, dar l-a dezvoltat la centrul său din Shanghai.

Mașina este asamblată în Europa, folosind bateriile accesibile LFP de la grupul chinez CATL, a precizat Renault.