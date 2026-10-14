Sorin Grindeanu: Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare

Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, pentru că prioritățile solicitate de social-democrați se regăsesc în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu, a declarat, miercuri, președintele partidului, Sorin Grindeanu.

”Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situația critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat Luca Niculescu prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile și anume salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. Analizele Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menținerea Guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie. Am vorbit de un impact suplimentar la buget de cel puțin 60 de miliarde de lei, adică aproximativ 3% din PIB și nu doar atât”, a spus Grindeanu, într-o declarație de presă susținută la sediul central al PSD.

El a adăugat că, fără măsuri ferme de schimbare și fără schimbarea direcției, ”vom asista la reducerea activității economice în România” și ”vom asista la majorarea costurilor de finanțare la împrumuturi și reducerea rezervelor valutare”, la creșterea cheltuielilor cu dobânzile și deprecierea cursului.

”Asta va conduce la un risc uriaș de intrare în criză de lichiditate și vom vedea blocate și amânate investiții și, din calculele noastre, aproximativ 50.000 de șomeri în plus. Suntem în prezent în imposibilitatea efectuării, așa cum bine știți, a rectificării bugetare și a construcției bugetului pentru 2027 și avem, de asemenea, întârzieri în absorbția fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi și de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alții fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiții, PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a afirmat Sorin Grindeanu.