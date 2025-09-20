S&P: Fluxurile de migranți ucraineni afectează perspectivele de creștere ale Europei Centrale și de Est

Fluxurile de migranți ucraineni înspre și dinspre Europa Centrală și de Est (CEE) după război s-ar putea dovedi un factor cheie la adresa perspectivelor de creștere ale regiunii, se arată într-un raport publicat vineri de S&P Global, posibilele efecte asupra PIB-ului variind de la minus 6% la 3%, transmite Reuters.

Aproape jumătate din refugiații ucraineni din UE locuiesc în cele 11 țări din CEE membre ale blocului comunitar, impulsionând piața forței de muncă din regiune. Cele 11 țări din CEE sunt responsabile pentru mai puțin de un sfert din populația totală a UE.

‘Direcția creșterii economice în CEE ar putea fi determinată de migrația ucrainenilor după război, actualul impuls de pe urma muncitorilor din Ucraina putând în mod potențial, accelera sau frâna’, se arată în raport.

Impactul asupra creșterii economice de pe urma fluxului de refugiați în cele mai expuse țări din regiune ar putea varia de la minus 6% la 3%, apreciază S&P.

La 30 iunie, Cehia avea cea mai ridicată pondere de ucraineni raportat la mărimea populației sale – 3,5% – fiind urmată de Polonia (cea mai mare economie din CEE), cu 2,6%, Estonia, cu 2,5% in Estonia și Slovacia, cu 2,4%. Cu cât mai mult durează războiul, cu atât este mai probabil ca imigrația netă ucraineană după război să fie net-pozitivă, se arată în raport.

‘În contextul legii marțiale din Ucraina, majoritatea migranților sunt femei și copii. În eventualitatea unui armistițiu, ne așteptăm ca familiile să se reunească, fie în Ucraina, fie într-o ‘țară gazdă’. După ridicarea legii marțiale, nivelul integrării femeilor și copiilor într-o ‘țară gazdă’ va fi factorul determinant al direcției migrației’, prognozează S&P.

Cele 11 țări din CEE membre ale blocului comunitar sunt Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.