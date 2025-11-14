Spania amendează platforma X pentru publicitate în cazul criptoactivelor

Organismul de supervizare a pieței de capital din Spania (CNMV) a amendat platforma de social media X, deținută de Elon Musk, cu cinci milioane de euro, pentru că nu s-a asigurat că o firmă de criptoactive care folosește X pentru a-și face reclamă are autorizație de a furniza servicii de investiții, transmite Reuters.

Reprezentanții platformei X, fosta Twitter, nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta informația.

Amenda poate fi contestată la Înalta Curte din Spania.

În 2022, Madridul a luat măsuri pentru a reglementa publicitatea excesivă pentru criptoactive, solicitând CNMV să controleze campaniile publicitare și să se asigure că investitorii sunt conștienți de riscurile la care sunt expuși.

”CNMV a decis să impună o amendă companiei Twitter International Unlimited Company pentru neîndeplinirea angajamentelor privind obligațiile sale de a verifica dacă Quantum AI a fost autorizat să furnizeze servicii de investiții de către CNMV și dacă Quantum AI a fost inclus pe lista entităților pentru care s-au emis avertismente de către CNMV sau organisme străine de supervizare”, au precizat autoritățile de la Madrid.