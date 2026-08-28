SUA pregătesc noi tarife pentru semiconductori

Administraţia preşedintelui Donald Trump analizează introducerea unui nou val de tarife pentru semiconductori şi produse tehnologice, într-o încercare de a accelera producţia de cipuri pe teritoriul Statelor Unite, potrivit CNBC, care citează Politico.

Noile taxe ar putea avea o arie mult mai largă decât măsurile existente şi ar putea viza inclusiv servere pentru centre de date, laptopuri şi echipamente pentru gaming.

Măsurile sunt încă într-o fază preliminară şi ar putea suferi modificări înainte de adoptare. Potrivit informaţiilor citate, administraţia intenţionează să introducă tarifele treptat.

Casa Albă a transmis că readucerea producţiei de semiconductori în SUA reprezintă una dintre priorităţile lui Trump şi susţine că politicile administraţiei au atras deja investiţii de sute de miliarde de dolari în acest sector.

Trump declarase anterior că intenţionează să impună tarife de aproximativ 100% pentru cipuri şi semiconductori, cu excepţii pentru companiile care îşi construiesc capacităţi de producţie în Statele Unite. În ianuarie, administraţia a introdus deja un tarif de 25% pentru anumite cipuri destinate inteligenţei artificiale.

Noua iniţiativă apare pe fondul competiţiei tehnologice dintre SUA şi China. În pofida restricţiilor americane la export, companiile chineze ar continua să obţină acces la cipuri Nvidia, inclusiv prin furnizori de servicii cloud din afara Chinei.

Extinderea tarifelor asupra serverelor şi altor echipamente ar putea avea implicaţii importante şi pentru investiţiile masive în infrastructura AI, într-o perioadă în care marile companii tehnologice îşi extind accelerat centrele de date.