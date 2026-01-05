Tehnologia de conducere autonomă și AI vor domina CES, în timp ce producătorii auto își revizuiesc planurile privind EV

Tehnologia de conducere autonomă ar urma să domine ediția din acest an a salonului CES de la Las Vegas, investitorii pariind că inteligența artificială va revigora o industrie auto afectată de progrese lente, costuri ridicate, incidente de siguranță și înăsprirea reglementărilor, transmite Reuters.

Tocmai când producătorii auto și-au revizuit planurile privind vehicule electrice (EV) și își caută următoarea sursă de venit, o serie de furnizori auto și start-up-uri se aliniază pentru a-și prezenta cele mai recente componente hardware și software pentru vehiculele autonome. Se așteaptă să fie anunțate parteneriate și acorduri care promit să elimine o mare parte din responsabilitățile șoferului sau să elimine complet nevoia unui șofer uman.

‘Anul acesta vom vedea din ce în ce mai multă atenție pusă pe inteligența artificială și pe vehiculele autonome’, a declarat C.J. Finn, analist la PwC, adăugând că modul în care companiile utilizează inteligența artificială pentru a rezolva provocarea lansării în siguranță a mașinilor fără șofer va fi urmărit îndeaproape. ‘Cred că această conectivitate la vehiculele autonome va ocupa un loc central’, a adăugat Finn.

Totodată, se așteaptă ca inteligența artificială să fie ‘integrată’ în și mai multe produse, dincolo de automobile, de la roboți și gadgeturi portabile și până la dispozitive casnice și tehnologie medicală.

Mai multe nume importante din sectorul tehnologiei, inclusiv directorul general de la producătorul de cipur Nvidia, Jensen Huang, precum și CEO-ul AMD, Lisa Su, se vor număra printre vorbitorii importanți la ediția din acest an a salonului de la Las Vegas.

CES 2026, una dintre cele mai mari expoziții de tehnologie din Statele Unite, va avea loc în perioada 6 – 9 ianuarie. Numit anterior Consumer Electronics Show și cunoscut în mod tradițional ca rampa de lansare pentru cele mai noi tehnologii, cum ar fi televizoare, laptopuri și dispozitive purtabile, CES a devenit, în ultimii ani, o destinație cheie pentru producătorii auto care își lansează vehiculele electrice. Cu toate acestea, o retragere a stimulentelor și politicilor favorabile vehiculelor electrice de către administrația Trump a scăzut cererea și a forțat mulți producători auto să își abandoneze planurile de a lansa noi vehicule electrice și să își regândească strategia.

Această revoluție va fi evidentă la ediția din acest an a CES. Majoritatea marilor producători auto nu au planuri să dezvăluie vehicule electrice noi în acest an – o diferență evidentă față de ani anteriori.

Comercializarea de vehicule autonome nu este ușoară. Investițiile mari, provocările de reglementare și investigațiile după o serie de coliziuni au forțat multe companii să renunțe la planurile lor în acest domeniu. Cu toate acestea, lansarea de către Tesla a unui mic serviciu de robotaxi cu monitoare de siguranță în Austin, Texas, anul trecut, precum și extinderea rapidă a Waymo, compania Alphabet, au insuflat o nouă viață industriei.

Sistemele de asistență a șoferului pentru vehiculele personale s-au îmbunătățit, unii producători auto oferind conducere hands-free și schimbarea automată a benzii de circulație pe autostrăzi. Alții, cum ar fi Rivian, își propun să lanseze funcții de tip ‘privire detașată’ și condus autonom pe străzile orașului.

‘Acest lucru începe să se alinieze cu modul în care oamenii își investesc banii și cu modul în care alocă capital’, a spus Finn.

Companiile, în special producătorii auto, încep să gândească strategic atunci când vine vorba de investițiile de capital, după ce au pierdut miliarde de dolari din cauza schimbărilor în strategiile privind vehiculele electrice. De asemenea, se confruntă cu efectele tarifelor mari impuse importurilor de autovehicule și piese auto de către președintele american Donald Trump.

Mulți producători auto au ales să absoarbă cea mai mare parte a costurilor tarifelor, în loc să le transfere pe seama clienților, ceea ce pune presiune asupra marjelor de profit. Acest lucru, împreună cu concurența tot mai mare din partea jucătorilor chinezi, va fi, de asemenea, o prioritate pentru producătorii auto la CES, a declarat Felix Stellmaszek, analist la Boston Consulting Group. ‘Principala temă pe care ne așteptăm să o vedem și la CES este cea a costurilor și a competitivității costurilor’, a precizat Stellmaszek.