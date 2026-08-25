Trump amenință Canada cu creșterea la 50% a taxelor vamale pentru vehicule și oțel

Președintele american Donald Trump a înăsprit luni și mai mult tonul față de Canada în conflictul comercial cu aceasta, amenințând-o cu creșterea de la 1 ianuarie la 50% a taxelor vamale asupra vehiculelor și oțelului importate în SUA, relatează agențiile AFP și Reuters.

‘Canada jefuiește SUA de mulți ani’, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. Prin urmare, a adăugat el, de la 1 ianuarie 2027 ‘toate mașinile, camioanele, mari și mici, piesele de schimb auto și oțelul vor vedea taxele vamale crescute la 50%’.

Toate aceste produse sunt deja supuse unor taxe vamale sectoriale decise de Trump la începutul anului trecut în primele luni ale noului său mandat. Automobilele, de exemplu, sunt taxate cu până la 25%, iar oțelul cu până la 50%, cu unele excepții prevăzute în acordul de liber schimb Canada-SUA-Mexic.

Mesajul lui Trump de luni vine pe fondul escaladării tensiunilor comerciale dintre cele două țări, în urma eșecului negocierilor de vineri dintre Washington și Ottawa care aveau ca obiectiv evitarea unei serii de taxe vamale suplimentare pentru bunuri canadiene în valoare de circa 20 de miliarde de dolari.

Aceste taxe vamale au intrat în vigoare sâmbătă și au determinat măsuri de represalii comerciale din partea guvernului canadian, care a impus suprataxe asupra importurilor de produse electronice, echipamentele agricole, electrocasnice și oțel importate din SUA începând cu 8 septembrie.