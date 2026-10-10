Trump anunţă că Rusia va livra ”imediat” milioane de tone de motorină SUA şi lumii, în urma unor ”discuţii foarte rodnice” cu Putin

Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că a ajuns la un acord cu omologul său rus Vladimir Putin în vederea obţinerii a câtorva milioane de tone de motorină ”pentru piaţa americană şi mondială”, pe o perioadă de mai multe luni, în urma unor ”discuţii foarte rodnice”, relatează AFP.

„Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieţei americane şi mondiale, 500.000 de tone în plus în noiembrie şi 1.000.000 de tone imediat după aceea”, anunţă pe platforma sa, Truth Social, şeful statului american.

„În plus, în funcţie de starea rafinăriilor sale, Rusia va livra rapid 3.000.000 de tone de motorină”, adaugă el.

„Preţurile motorinei pentru americani şi, în realitate, pentru lume VOR SCĂDEA RAPID ÎN PROPORŢII RECORD! Preţuri mai mici pentru americani şi mai ales pentru formidabilii noştri ţărani, crescători de animale şi transportatori rutieri sunt cea mai mare prioritate a mea”, dă asigurări Donald Trump.

Preşedintele american ştie că preţul mare al carburanţilor este o cauză majoră de nemulţumire a alegătorilor înaintea alegerilor legislative foarte importante de la 3 noiembrie în Statele Unite.

Partidul Republican se teme că va pierde controlul Congresului în aceste alegeri.

Rusia este supusă unor sancţiuni vizând exportul de hidrocarburi.

Departamentul american al Finanţelor a anunţat după postarea lui Trump că a dat o autorizaţie provizorie în vederea acestei puneri pe piaţă.

Anunţul lui Donald Trump coincide cu reluarea negocierilor, în Florida, între americani şi ucraineni, vineri şi sâmbătă, la care au fost invitaţi şi europeni, cu privire la o soluţionare a Războiului din Ucraina.