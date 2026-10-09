Trump promite că nu mai atacă Iranul până la alegerile de la jumătatea mandatului

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că Statele Unite au discuții productive cu Iranul și a asigurat că nu va mai lansa niciun atac asupra acestei țări înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului care au loc în SUA la începutul lunii noiembrie, relatează agențiile Reuters și AFP.

‘Avem discuții productive cu Republica Islamică Iran’, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

‘Vreau să transmis clar către toată lumea (…) că nu vom ataca Iranul în niciun moment înaintea alegerile de la jumătatea mandatului’, care vor avea loc în SUA pe 3 noiembrie, a promis liderul de la Casa Albă.

Totuși, el a precizat că blocada americană împotriva porturilor iraniene rămâne în vigoare și a asigurat că petrolierele pot să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, în pofida blocadei separate impuse de Iran asupra acestui coridor.

Războiul pe care Statele Unite și Israelul l-au lansat împotriva Iranului a intrat în a opta lună și procesul de soluționare se află în impas, cu sancțiuni americane intensificate și atacuri ocazionale ale Teheranului împotriva petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul și Teheranul desfășoară discuții directe și indirecte de mai multe luni pentru a ajunge la un acord care să încheie conflictul.

Un acord de pace provizoriu cuprins într-un memorandum semnat în iunie, între timp eșuat, a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea acestei strâmtori și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului.

Această înțelegere ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, mai ales sancțiunile impuse Iranului și dosarul nuclear iranian, acesta din urmă privind în special neutralizarea stocului de uraniu îmbogățit al Teheranului.

Președintele Trump, confruntat cu un război tot mai nepopular în SUA, cu apropierea alegerilor intermediare și cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, prioritizează acum ‘războiul economic’ în detrimentul atacurilor aeriene.

După ce a reimpus blocada asupra porturilor iraniene, el a anunțat la sfârșitul lunii august ‘cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări’, operațiune pe care a denumit-o ‘Paria Economică’ și care constă în noi sancțiuni, sperând să forțeze în acest mod Iranul să nu mai împiedice traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de pace în termenii doriți de SUA.