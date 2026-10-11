Turcia interzice accesul în rețelele sociale până la vârsta de 15 ani

Turcia a interzis sâmbătă accesul în rețelele sociale până la vârsta de 15 ani, publicând în gazeta oficială o decizie în acest sens conform unei legi adoptate în aprilie de parlamentul de la Ankara, transmite AFP. Restricția va intra în vigoare la 1 noiembrie.

Conform reglementărilor turce, furnizorii de rețele sociale sunt obligați ‘să ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei, pentru a pune în aplicare’ prevederile.

Textul publicat precizează că ‘nu poate fi oferit niciun serviciu care ar putea produce un efect de dependență la copii’.

Mai multe țări au luat deja măsuri pentru protecția copiilor și adolescenților, iar în altele problema este în curs de analiză. Riscurile la care sunt expuși utilizatorii de servicii informatice includ dependența de ecran, lipsa somnului, hărțuirea online sau tulburările alimentare.

În Turcia, limita de vârstă se adaugă însă la restricții ale libertății de exprimare pentru minoritățile sexuale, pentru presă sau în domeniul politic, observă AFP; în ultimele săptămâni au fost blocate multe conturi în rețelele sociale.