UE recomandă statelor membre ‘care pot’ să reducă taxele pe energie

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a recomandat marți statelor membre care își permit să reducă taxele pe energie, în special la electricitate, pentru a compensa creșterile de prețuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

‘Dacă aveți posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potențial enorm’, a declarat Dan Jorgensen, la o conferință de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Comisarul european a evocat o reducere potențială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele și impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preț în cazul gospodăriilor și 15% în cazul întreprinderilor.

Care sunt opțiunile în fața creșterii prețurilor la energie?

‘Trebuie să fie măsuri temporare și țintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii prețurilor’ în Europa, nici a ‘prețului carbonului’, a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii și a unor țări precum Italia.

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, UE monitorizează ‘îndeaproape situația pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgență’, a subliniat comisarul european, referindu-se la discuțiile în curs cu Agenția Internațională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Nu există nicio problemă de aprovizionare în Europa în acest moment, dar situația este diferită în alte părți ale lumii, a precizat Jorgensen. ‘De asemenea, suntem foarte conștienți de faptul că această situație evoluează foarte rapid și că există și o chestiune de preț pe care trebuie să o luăm foarte în serios’, a adăugat comisarul european.