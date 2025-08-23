UE va investi 116 milioane euro în 13 proiecte de refacere a oceanelor și a apelor

Uniunea Europeană a anunțat vineri o investiție semnificativă de 116 milioane euro în 13 noi proiecte menite să restabilească sănătatea oceanelor și a apelor, inclusiv în Marea Neagră și fluviul Dunărea, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Proiectele, selectate în cadrul cererilor de propuneri ale misiunii UE privind oceanele și apele, se vor axa pe o serie de inițiative, inclusiv conservarea zonelor marine protejate din larg, protejarea habitatelor piscicole migratoare, reducerea impactului pescuitului asupra mediului și capacitarea comunităților locale pentru a conduce refacerea oceanelor, mărilor și apelor noastre.

Cele 13 proiecte, care implică întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), organizații de cercetare, autorități locale, școli și întreprinderi, vor aduce o gamă largă de beneficii oceanelor și apelor din UE și din afara acesteia.

Proiectele vor fi puse în aplicare în diferite bazine maritime, inclusiv Marea Neagră, fluviul Dunărea, Marea Baltică și Marea Nordului, Marea Mediterană și regiunile atlantică și arctică.

Printre proiectele selectate se numără SEAMPHONI, care va utiliza tehnologii avansate pentru monitorizarea biodiversității marine offshore, și DanubeLifelines, care va reface căile de pescuit în fluviul Dunărea. Alte proiecte, cum ar fi ECO-CATCH și MarineGuardian, vor dezvolta noi tehnologii de pescuit pentru a reduce capturile accidentale nedorite și pentru a proteja habitatele marine.

Investiția face parte din programul Orizont Europa, care urmărește să ofere soluții la unele dintre cele mai mari provocări ale societății. Proiectele au fost selectate în urma unei evaluări inter pares efectuate de experți independenți, iar mai multe detalii privind proiectele selectate, inclusiv bugetul și beneficiarii, sunt disponibile pe site-ul misiunii UE. Prin această investiție semnificativă, UE face un pas important în direcția restabilirii sănătății oceanelor și a apelor – o prioritate-cheie în cadrul Pactului european privind oceanele – și a asigurării unui viitor durabil pentru generațiile viitoare.