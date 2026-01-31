Una din 10 mașini vândute acum în Europa este o marcă chineză

Producătorii auto chinezi au construit aproape o zecime din autoturismele vândute luna trecută în Europa, o cotă record care încheie un an de creștere rapidă, susținută de vânzările rapide de vehicule hibride și pe baterii, transmite Bloomberg.

Cu o cotă de 9,5% din piața auto europeană în decembrie, vânzările mărcilor chineze le-au depășit, pentru prima dată, pe cele ale rivalilor sud-coreeni, inclusiv Kia Corp., pe parcursul unui trimestru, conform cifrelor furnizate de firma de consultanță Dataforce. BYD Co. și omologii săi sunt pregătiți să facă progrese suplimentare, pe măsură ce barierele comerciale scad și creșterea exporturilor chineze accelerează.

Avansul cel mai puternic a fost înregistrat în cazul mașinilor electrificate, care au fost responsabile pentru cea mai mare parte a creșterii pieței europene. Producătorii auto chinezi și-au folosit avantajul competitiv în tehnologia bateriilor pentru a câștiga clienți pentru vehicule electrice și vehicule hibrid-electrice din Spania până în Grecia, Italia și Marea Britanie.

‘Am fost uimiți de adoptarea rapidă a mașinilor chinezești în sudul Europei. Știam că oamenii din aceste țări sunt mai flexibili în alegerea mărcii, dar pentru vehiculele electrice acest lucru nu era previzibil’, a declarat Julian Litzinger, analist la Dataforce.

Mărcile chinezești au reprezentat 16% din piața automobilelor electrificate din Europa în decembrie și 11% pentru întregul an 2025, arată datele, mai mult decât dublu față de 2024. Zhejiang Leapmotor Technology și Chery Automobile au înregistrat volume de vânzări semnificative, alăturându-se companiilor tradiționale BYD și SAIC Motor.

Amprenta chineză este și mai mare dacă sunt incluse mașinile importate de mărci non-chineze precum Tesla, Volkswagen, BMW și Renault. Pe această bază, aproximativ una din șapte mașini electrificate vândute în întreaga Europă în 2025 au fost fabricate în China.

Prezența tot mai mare a Chinei scoate în evidență dificultățile imense cu care se confruntă sectorul auto european, o industrie fundamentală care oferă peste 13 milioane de locuri de muncă și susține stabilitatea economică. Mărcile europene, presate de tarifele vamale din SUA și de cota de piață în scădere din China, se confruntă cu o provocare tot mai mare pe plan intern pentru a produce mașinile pe care oamenii le vor conduce în viitor.

‘Avansul mașinilor chinezești în Europa este masiv’, a declarat Roberto Vavassori, care conduce grupul comercial Anfia din Italia. Fără măsuri urgente, industria nu va înlocui cele peste 110.000 de locuri de muncă pierdute în Europa în ultimele 18 luni, a spus el. ‘Este o chestiune de supraviețuire pentru industria noastră’, a avertizat Vavassori.

Nu există niciun semn de încetinire. Producătorii auto chinezi, confruntați cu supraproducție pe plan intern și excluși din SUA, și-au intensificat eforturile de expansiune în Europa. BYD a anunțat pe 24 ianuarie că își propune să crească livrările către piețele din afara Chinei cu aproape 25% în acest an.

Mărcile non-europene care au construit fabrici în regiune și au întreținut rețele de dealeri timp de decenii se tem că vor fi eliminate de impulsul Chinei. Mărcile chineze au depășit producătorii auto americani din regiune în al doilea trimestru al anului 2025 și au depășit companiile sud-coreene în al patrulea trimestru, potrivit Dataforce.

‘Credem că ascensiunea chinezilor în Europa va duce la retragerea altor mărci’, a spus Litzinger. Având în vedere că numărul de unități vândute este încă sub nivelurile de dinainte de COVID, ‘acestea preiau un volum semnificativ, ceea ce va face viața grea pentru alte mărci’, adaugă Litzinger.

Fiind una dintre cele mai mari piețe auto din lume, Europa prezintă o oportunitate masivă. Dimensiunea sa scoate în evidență și riscul pentru un sector auto care furnizează peste 7% din produsul intern brut al UE și 6,1% din locurile de muncă, potrivit McKinsey & Co.