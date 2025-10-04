Ursula Von der Leyen cere extinderea utilizării mașinilor autonome în Europa

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri măsuri la nivelul continentului pentru dezvoltarea mașinilor autonome, spunând că AI (inteligența artificială) ar putea ajuta la redresarea sectorului auto al blocului comunitar și ar îmbunătăți siguranța rutieră, transmite Reuters.

Vorbind la evenimentul de la Torino dedicat sectorului tehnic italian, șefa Executivului comunitar a cerut ca UE să adopte strategia ‘în primul rând AI’ (AI first) în industriile sale strategice, concentrându-se pe mobilitate.

‘Deja mașinile autonome sunt o realitate în Statele Unite și China. Același lucru ar trebui să fie valabil și aici, în Europe’, a declarat oficialul, adăugând: ‘AI first’ înseamnă, de asemenea, ‘în primul rând siguranța’.

Declarațiile sale vin într-un moment în care Bruxelles-ul caută să sporească competitivitatea industrială, producătorii auto locali nereușind să țină pasul cu dezvoltarea tehnologică străină, în special din Statele Unite și China.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și președintele Stellantis, John Elkann, se numără și ei sunt printre vorbitorii de la evenimentul din Torino.

Von der Leyen a propus formarea unei rețele de orașe europene pentru pilotarea vehiculelor autonome, spunând că 60 de primari din Italia și-au exprimat deja interesul.

‘Hai sa facem să se întâmple’, a declarat șefa Executivului comunitar, exprimându-și susținerea pentru dezvoltarea vehiculelor ‘fabricate în Europa și pentru străzile europene’.

Industria auto, care are milioane de angajați în Europa, se transformă rapid, pe fondul presiunilor de decarbonizare și digitizare. Von der Leyen a explicat că AI ar putea ajuta la reducerea aglomerației, ar lega zonele îndepărtate la transportul public și ar menține locurile de muncă.