USR strânge semnături pentru a ataca la CCR inițiativa care ‘șterge’ incompatibilități pentru aleșii locali

USR anunță că strânge semnături pentru a ataca la CCR inițiativa PSD care ‘șterge’ incompatibilitățile deja constatate pentru mii de aleși locali.

‘USR strânge semnăturile necesare pentru a ataca la Curtea Constituțională inițiativa legislativă a PSD. Legea intrată în vigoare la 9 august interzice consilierilor locali și județeni să cumuleze mandatul de ales cu anumite funcții deținute în primării, consilii județene, ministere, agenții, servicii publice sau alte instituții ale administrației publice. După ce efectele noilor prevederi au devenit evidente, PSD a intervenit legislativ pentru a le elimina’, se arată într-un comunicat al USR transmis, miercuri, AGERPRES.

USR amintește că Parlamentul a votat miercuri două legi care aplică principii opuse. Prima îi avantajează pe ‘anumiți’ politicieni locali, înlăturând efectele unei legi care intrase deja în vigoare, se explică în comunicatul citat. Pe de altă parte, în cazul Legii ANI, regulile au fost modificate ulterior, astfel încât sancțiunile să devină mai severe, a completat USR.

‘Când mii de consilieri locali și județeni riscau să-și piardă mandatele din cauza unor incompatibilități deja constatate, PSD a modificat din nou legea, de această dată pentru a elimina efectele acelor incompatibilități. Într-un caz, legea nouă agravează consecințele pentru adversarul politic. În celălalt, le șterge pentru membrul din propriul partid. Principiul se schimbă în funcție de cine beneficiază’, se susține în comunicat.

Conform USR, reacțiile apărute în PSD după intrarea în vigoare a legii arată ‘amploarea’ problemei și numărul mare de persoane care cumulează un mandat de ales local cu un loc de muncă în sectorul public.

‘PSD schimbă regulile după ce faptele s-au produs, dar rezultatul depinde de cine este vizat. În cazul lui Dominic Fritz, retroactivitatea a fost folosită pentru a-i agrava sancțiunea. Astăzi, pentru mii de aleși locali, PSD votează o retroactivitate care îi scapă de consecințele unei legi deja intrate în vigoare. Două tipuri de retroactivitate, în funcție de interesul politic. Azi, PSD a inventat două Constituții: una pentru cei pe care vrea să-i scoată din funcții și alta pentru cei pe care vrea să-i țină în funcții. USR va ataca această aberație la CCR’, a declarat liderul grupului USR din Senat Sorin Șipoș.