Vânzările BYD în Marea Britanie au crescut de aproape nouă ori, ţara devenind cea mai mare piaţă a producătorului chinez de maşini electrice din afara Chinei

Producătorul chinez de automobile electrice BYD a vândut 11.271 de maşini în Marea Britanie în luna septembrie, o creştere de aproape nouă ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de companie, transmite CNBC.

Astfel, cu peste 35.000 de vehicule vândute de la începutul anului, Regatul Unit devine cea mai mare piaţă a BYD din afara Chinei, cu o cotă de piaţă de 2,2%.

Succesul BYD pe piaţa britanică se datorează în principal preţurilor mai accesibile comparativ cu alţi producători de vehicule electrice.

Modelul BYD Dolphin are un preţ de pornire de puţin peste 26.000 de lire sterline (aproximativ 34.900 de dolari), considerabil sub preţul unui Tesla Model 3, care costă în jur de 40.000 de lire. Modelele hibride SEAL U DM-i şi electrice SEALION 7 s-au numărat printre cele mai populare în rândul clienţilor britanici.

Compania a deschis luna trecută şi o fabrică de baterii în Marea Britanie, destinată în principal serviciilor pentru autobuze electrice.

Creşterea vânzărilor vine pe fondul relansării programului guvernamental de subvenţionare a maşinilor electrice, introdus în iulie, care a impulsionat piaţa vehiculelor electrice, deşi fără a include modelele chinezeşti.

Potrivit organizaţiei britanice Society of Motor Manufacturers and Traders, vânzările de vehicule electrice cu baterii au urcat cu 29,1% în septembrie, la 72.779 de unităţi.

În Europa, BYD a raportat o creştere de peste 200% a vânzărilor până în august, depăşindu-l pe rivalul Tesla, ale cărui livrări au scăzut cu peste 36%, conform datelor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Cu toate acestea, compania chineză a înregistrat în 2025 prima scădere anuală a livrărilor la nivel global, de aproape 6%, în timp ce acţiunile sale au scăzut luni cu 1,3% la bursa din Hong Kong.