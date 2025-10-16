Vânzările globale de maşini electrice au atins un record de 2,1 milioane în septembrie, impulsionate de cererea din China şi SUA

Vânzările globale de vehicule electrice şi hibride plug-in au crescut cu 26% în septembrie, atingând un nivel record de 2,1 milioane de unităţi, potrivit datelor publicate miercuri de firma de cercetare Rho Motion, citate de Reuters.

Creşterea a fost determinată în principal de cererea puternică din China şi de un val de cumpărături în SUA, înaintea expirării creditelor fiscale pentru maşinile electrice.

China, cea mai mare piaţă auto din lume, a reprezentat aproximativ două treimi din vânzările globale, cu circa 1,3 milioane de vehicule.

”Septembrie este, de obicei, cea mai activă lună pentru achiziţiile auto în China, iar cumpărătorii s-au grăbit să profite de subvenţiile pentru vehiculele vechi, înainte ca unele regiuni să înceapă eliminarea acestora,” a explicat Charles Lester, manager de date la Rho Motion.

În America de Nord, vânzările au atins de asemenea un record, cu aproximativ 215.000 de unităţi, în creştere cu 66% faţă de anul trecut.

”Odată cu expirarea creditului federal de 7.500 de dolari, cererea din SUA este aşteptată să scadă puternic în ultimul trimestru al anului,” a avertizat Lester, adăugând că General Motors şi Hyundai încearcă să atenueze impactul prin reduceri de preţuri şi lichidarea stocurilor dealerilor.

În Europa, vânzările de vehicule electrice au crescut cu 36%, până la 427.541 de unităţi, susţinute de stimulentele din Germania şi de cererea mare din Marea Britanie. Totodată, lansarea versiunii mai accesibile a Modelului Y de la Tesla este aşteptată să intensifice competiţia pe piaţă în lunile următoare.

În restul lumii, vânzările au urcat cu 48%, ajungând la 153.594 de vehicule.

Potrivit Rho Motion, deşi stimulentele fiscale au susţinut expansiunea pieţei în primele trei trimestre din 2025, scăderea subvenţiilor în SUA şi China ar putea încetini ritmul de creştere până la finalul anului.