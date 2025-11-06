AFM: Bugetul suplimentar pentru Programul ‘Rabla Auto 2025’ – persoane fizice, epuizat în proporție de 80%

Bugetul suplimentar alocat programului ‘Rabla Auto’ – pentru persoane fizice, în valoare de 55 de milioane de lei, a fost epuizat în proporție de 80%, în primele patru ore de la demararea sesiunii de înscriere, informează Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES.

‘(…) înscrierile în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Auto 2025), dedicat persoanelor fizice, continuă, românii având încă la dispoziție fonduri importante pentru achiziția de autoturisme noi, mai puțin poluante. Sesiunea reluată astăzi, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susținerea achiziției de autovehicule noi cu motoare termice și hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat și sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii. În patru ore de la lansare, bugetul alocat a fost epuizat în proporție de 80%, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziția de autovehicule mai puțin poluante. Aplicația informatică a funcționat în parametri optimi, iar timpul minim de depunere a unei cereri a fost de aproximativ 1 minut și 19 secunde’, precizează instituția.

Potrivit sursei citate, în prezent, persoanele fizice mai pot accesa aproximativ 1,2 milioane de lei pentru achiziția de autovehicule electrice și peste 9,1 milioane de lei pentru autovehiculele cu motorizare termică, în cadrul sesiunii de finanțare deschise până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

‘Programul Rabla Auto 2025 se desfășoară în condiții optime, iar sesiunea de înscriere rămâne deschisă pentru persoanele fizice interesate. Bugetul suplimentar asigură continuitatea programului și oferă posibilitatea achiziționării de autovehicule noi, mai puțin poluante, prin acordarea ecotichetelor disponibile. Îi încurajăm pe toți cei care doresc să aplice să profite de această oportunitate, cât timp atât sesiunea pentru motoarele termice și hibride, cât și cea pentru electrice, rămân deschise’, a declarat Florin Bănică, președintele AFM, citat în comunicat.

Programul ‘Rabla Auto 2025’ pentru persoane fizice a beneficiat de un buget total de 200 de milioane de lei, din care fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor și celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în prima etapă, în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare. Acest rezultat a dus la o suplimentare a fondurilor pentru acest tip de autovehicule, pe fondul unui interes crescut din partea românilor.