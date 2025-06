Apple trece în frunte pe piața telefoanelor mobile inteligente din China

Vânzările de iPhone ale Apple pe piața chineză au înregistrat în mai cel mai semnificativ avans, în timp ce vânzările globale în perioada aprilie-mai 2025 au înregistrat o creștere anuală de 15%, cea mai solidă performanță a gigantului tehnologic american pentru acest interval de la pandemie, arată datele preliminare publicate vineri de firma de cercetare de piață Counterpoint Research, transmite Reuters.

Majorarea vânzărilor pe plan global a fost determinată în principal de revenirea pe creștere a Apple pe cele mai mari piețe ale sale – China și Statele Unite- conform Counterpoint.

Evoluția companiei a fost sprijinită și de majorarea cu peste 10% a vânzărilor în Japonia, India și Orientul Mijlociu, cumpărătorii fiind îngrijorați de efectele taxelor vamale, a informat firma de cercetare.

‘Performanțele iPhone în trimestrul doi par promițătoare în acest moment, dar ca întotdeauna sunt dictate de două piețe, SUA și China’, a apreciat Ivan Lam, analist la Counterpoint.

Calculele pe baza datelor furnizate de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) arată că în aprilie livrările de telefoane mobile inteligente ale mărcilor străine în China au urcat la 3,52 milioane de unități, de la 3,50 milioane de unități în urmă cu un an.

Apple se confruntă cu sporirea concurenței din partea rivalilor interni în China și a recurs la reduceri de prețuri pentru a-și majora cota de piață.

Platformele chineze de comerț electronic ofereau în mai discounturi de până la 2.530 yuani (351 dolari) la cele mai recente modele iPhone 16.

Apple este cel mai mare producător străin de pe piața chineză a telefoanelor mobile inteligente, ceea ce înseamnă că performanța sa are un rol major în privința datelor privind livrările totale ale mărcilor străine. China este cea mai mare piață de smartphone-uri din lume.