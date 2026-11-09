Atacurile de phishing cu AI reprezintă peste 80% din activitatea globală de inginerie socială observată

Atacurile de phishing care utilizează Inteligența Artificială (AI) reprezintă peste 80% din activitatea globală de inginerie socială observată, conform datelor incluse în raportul Eset SMB Cyber Readiness Index 2026.

‘Miliarde de oameni și dispozitive sunt conectate, serviciile cloud susțin viața de zi cu zi, iar ‘script kiddies’ de odinioară au evoluat în organizații infracționale cibernetice sofisticate, care oferă malware-as-a-service (MaaS) oricui este dispus să plătească. În prezent, atacatorii vizează întregul ecosistem digital – de la endpointuri și workload-uri în cloud până la dispozitive IoT și infrastructuri critice. În plus, un nou element perturbă peisajul amenințărilor, și anume inteligența artificială. Acest instrument puternic schimbă perspectiva asupra a ce înseamnă să rămâi cu adevărat rezilient cibernetic. Rapoartele din presă au arătat că agenții AI demonstrează un nivel ridicat de inteligență la testele pentru identificarea vulnerabilităților din produse software. Potrivit informațiilor publicate, Mythos de la Anthropic a identificat nu mai puțin de 271 de vulnerabilități doar în aplicația de browser Firefox și peste 23.000 de alte vulnerabilități în mai mult de 1.000 de proiecte open-source. Și este doar un sigur instrument’, a subliniat expertul în securitate cibernetică al eset, Mark Szabo, într-un articol de specialitate, publicat recent pe blogul din România al producătorului de soluții antivirus.

Potrivit sursei citate, la începutul anului 2024, Microsoft și OpenAI au raportat că ‘nu observaseră încă tehnici de atac bazate pe AI noi sau unice’ și au descris AI-ul, în mare parte, ca pe un accelerator de productivitate pentru atacatori.

‘Dar, surpriză! Doar doi ani mai târziu, cercetătorii în securitate de la Google au raportat ceea ce ar putea fi primul exploit de tip zero-day dezvoltat cu ajutorul AI, iar ESET Research a descoperit PromptLock, primul ransomware bazat pe AI, precum și PromptSpy, un malware pentru Android care utilizează abuziv GenAI în procesul său de execuție. Așadar, așa cum se întâmplă adesea, presupunerile din tech expiră peste noapte. (…) Mesajele-capcană create manual sunt de domeniul trecutului. AI a accelerat considerabil realizarea materialelor de phishing, în mai multe limbi, extinzând astfel raza lor de acțiune la nivel global. Unele rapoarte arată că atacurile de phishing cu AI reprezintă peste 80% din activitatea globală de inginerie socială observată. IBM afirmă că AI a făcut phishingul atât de eficient, încât acum este nevoie de doar cinci minute pentru a crea un email, față de cele 16 ore necesare inițial’, notează specialistul.

Analiza de specialitate include și un raport al Gartner, conform căruia până la 62% dintre organizații s-au confruntat cu un atac de tip deepfake – folosind conținut media sintetic, generat sau manipulat cu ajutorul AI pentru a părea real.

De asemenea, constatările IBM arătau că 97% dintre companiile care au raportat un incident de securitate asociat AI nu dispuneau de controale adecvate pentru accesul la AI, iar 63% nu aveau politici de guvernanță în domeniu.

‘Democratizarea AI a pus capabilități puternice la îndemâna tuturor, de la utilizatori din mediul de business la pasionați, studenți și așa-numiții ‘vibe coders’, care dezvoltă aplicații cu puțină pregătire în domeniul securității sau al dezvoltării software. Deși tocmai accesibilitatea reprezintă unul dintre cele mai mari avantaje ale AI, generează în același timp un decalaj de competențe: oamenii pot implementa acum fluxuri de lucru bazate pe AI – precum capabilități AI agentice printr-un instrument precum OpenClaw – și pot conecta modelele la date sensibile sau chiar dezvolta instrumente pe zona de producție, cu mult înainte de a înțelege pe deplin implicațiile de securitate, confidențialitate și guvernanță. De multe ori, adminii IT nu știu ce instrumente AI sunt utilizate, ce date sunt încărcate, dacă rezultatele generate sunt sigure sau dacă elementele AI introduse în fluxurile de lucru pot fi de încredere’, explică Szabo.

Datele centralizate de Eset relevă, totodată, că dintr-un total de 900.000 de aptitudini analizate ale AI, 25.000 erau suspecte, iar peste 3.000 erau în mod clar malițioase. Practic, cele din urmă pot extrage date, pot descărca și executa programe malware, pot ignora instrucțiunile utilizatorului, pot modifica subtil comportamentul unui agent în timp sau chiar pot modifica skill-ul în sine.

Eset a fost fondată în anul 1992 în Bratislava (Slovacia) și se situează în topul companiilor care oferă servicii de detecție și analiză a conținutul malware, fiind prezentă în peste 180 de țări.