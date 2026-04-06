Barilul de petrol a trecut de 110 dolari în Asia, pe măsură ce războiul din Iran continuă să perturbe aprovizionarea

Prețul petrolului a crescut luni peste pragul simbolic de 110 dolari pe baril pe piețele asiatice, impulsionat de conflictul din Orientul Mijlociu, după ce președintele SUA, Donald Trump a amenințat că va viza infrastructura vitală iraniană, în timp ce bursa de la Tokyo, una dintre puținele piețe deschise în Asia în lunea Paștelui, era în creștere, informează AFP.

În jurul orei 02:00 GMT, cotația țițeiului WTI, referința americană, a crescut cu 0,35%, ajungând la 111,93 dolari pe baril, în timp ce țițeiul Brent, referința globală, a câștigat 1,57%, ajungând la 110,74 dolari pe baril.

Duminică, Donald Trump și-a reiterat amenințările de a ataca infrastructura energetică și podurile din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până marți, la ora 20:00, adică miercuri la miezul nopții, ora GMT. În același timp, el a declarat presei americane că există ‘șanse bune’ de a ajunge la un acord cu Iranul, fără a exclude însă posibilitatea trimiterii de trupe terestre.

Strâmtoarea Ormuz este locul prin care, în mod normal, trece aproximativ 20% din producția mondială de petrol și gaze naturale, dar de la începutul războiului este aproape închisă.

‘Nu există semne credibile de detensionare a conflictului iranian (…). Riscurile geopolitice rămân principalul factor care influențează sentimentul pieței’, observă Lloyd Chan, analist la banca MUFG. ‘Deși rămâne de văzut dacă retorica belicoasă (a lui Trump) se va dovedi în cele din urmă a fi un alt episod de tensiuni extreme, amenințările continue la adresa infrastructurii critice iraniene mențin riscurile de escaladare la un nivel ridicat, fără nicio perspectivă de dezescaladare credibilă’, insistă analistul.

Perturbarea fluxurilor de petrol și gaze naturale durează de mai bine de o lună și a dus deja la creșterea prețurilor la benzină și motorină în multe țări și chiar la lipsuri. În Statele Unite, prețul de vânzare cu amănuntul se apropie treptat de nivelul record, stabilit în iunie 2022, în primele luni ale invaziei rusești a Ucrainei. Această invazie a creat, de asemenea, un șoc al ofertei, țițeiul Brent atingând un vârf de 139,13 dolari pe baril, iar WTI la 130,50 dolari.

‘Pentru Asia, întreruperile prelungite ale fluxurilor de energie care tranzitează Strâmtoarea Ormuz ar fi deosebit de dăunătoare. Un șoc energetic prelungit ar crește riscul inflației (…) și ar afecta puternic perspectivele de creștere regională’, subliniază Lloyd Chan.

În lunea Paștelui, care a coincis și cu sărbătoarea tradițională chineză Qingming, multe burse de valori sunt închise în regiunea Asia-Pacific, inclusiv cele din Hong Kong, Taipei, Shanghai și Sydney. La Bursa de la Tokyo, în jurul orei 2:00 AM, indicele de referință Nikkei a crescut cu 1,25%, la 53.789 de puncte, iar indicele mai larg Topix a crescut cu 0,62%, la 3.667 de puncte. La Bursa de Valori din Seul, indicele Kospi a crescut cu 1,74%, ajungând la 5.471 de puncte.

‘Piețele bursiere japoneze ar trebui să rămână stabile, deoarece trecerea recentă a unei nave japoneze care transportă gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz a diminuat oarecum îngrijorările cu privire la întreruperile lanțului de aprovizionare din cauza blocadei strâmtorii’, consideră analiștii de la Tokai Tokyo Intelligence. Cu toate acestea, analiștii avertizează că investitorii rămân concentrați pe cotația țițeiului.

Din cauza creșterii prețurilor la energie, mai multe bănci centrale au avertizat asupra unei reveniri a inflației, sugerând noi majorări ale ratelor dobânzii pentru a limita creșterea prețurilor. Această perspectivă consolidează atractivitatea dolarului și a obligațiunilor guvernamentale și pune presiune pe aur, un activ refugiu care nu aduce dobândă.