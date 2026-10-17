Bolojan: Avem o formă a unui posibil acord cu Luca Niculescu. Se precizează că PNL e în opoziție și e un acord de instalare

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri seara că discuțiile privind un acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu, au fost practic încheiate, menționând că forma documentului cuprinde respectarea țintei de deficit, a angajamentelor de cheltuieli, păstrarea direcției investițiilor, precum faptul că Partidul Național Liberal este în opoziție și că este vorba despre un acord de instalare, nu unul politic.

‘Discuțiile cu domnul Luca Niculescu au fost, practic, încheiate. Avem o formă a acestui posibil acord. El se referă la câteva aspecte (…): respectarea țintei de deficit, angajarea de cheltuieli exclusiv suplimentare, doar pe bază de venituri certe, pentru că altfel ne întoarcem de unde am plecat și toate eforturile pe care le-au făcut românii în această perioadă înseamnă că s-au făcut degeaba, respectarea angajamentelor noastre, păstrarea direcției legate de investiții și de o funcționare normală a statului. Acestea sunt elementele’, a afirmat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Digi24.

El a mai spus că în acest acord se precizează cât se poate de clar faptul că PNL este un partid care intră în opoziție, că este un vot care nu reprezintă un acord politic, ci este doar un acord de instalare, subliniind că acesta va fi cel puțin o perioadă de timp limitată, până în ianuarie – februarie anul viitor, până la aprobarea bugetului.

Întrebat ce se va întâmpla după lunile ianuarie – februarie, Ilie Bolojan a răspuns: ‘Partidul Național Liberal intră în opoziție începând de săptămâna viitoare’.

‘Suntem în situația în care lucrurile bune pe care le va face orice fel de guvern nu le vom bloca. Nu am făcut asta niciodată. Vom veni cu propuneri corecte pentru dezvoltarea României, iar atunci când se va sări peste cal, când se va risipi banul public, vom taxa aceste lucruri. Deci, vom face o opoziție corectă și cinstită și cred că este o perioadă în care e foarte important ca PNL să arate că nu este PSD, în care să ne reconectăm cu oamenii, în care să îi ascultăm pe oameni și să construim un pol de modernizare, în așa fel încât oamenii care lucrează în țara asta, oamenii care cred că se poate face ceva în viață prin muncă cinstită, prin normalitate, că direcția României este cea europeană să aibă cu cine să voteze în 2028’, a punctat liderul liberalilor, Ilie Bolojan.