Bolojan: Creșterea TVA a fost criticată, dar noul program de guvernare nu prevede o scădere a taxei

Premierul interimar Ilie Bolojan atrage atenția că programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu nu prevede o scăderea a TVA, chiar dacă decizia de creștere a taxei, în 2025, a adus critici.

Precizările au venit după ce Bolojan a fost întrebat dacă va susține o creștere a pensiilor cu 7,3%, o majorare a salariilor în sectorul public sau extinderea schemei de ajutor pentru carburanți.

‘Eu nu sunt un populist. Vă aduceți aminte cât au criticat unii creșterea de TVA? Ați văzut cumva în noul program de guvernare vreo scădere? Vă aduceți aminte cât a fost aruncat pe tapet combustibilul pentru agricultori direct de la benzinărie, fără TVA, fără nimic? Îl vedeți cumva în programul de guvernare? Vă aduceți aminte de creșteri, de indexări? (…) Vă rog să urmăriți în discurs indexarea pensiilor. Parcă n-ați mai auzit ceva de salarii. Vă rog să le urmăriți discursurile. Așa este când creezi niște așteptări pe care atunci când ești pe o poziție de răspundere trebuie să te gândești la modul serios că trebuie să le și onorezi’, a afirmat el, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

Potrivit lui Ilie Bolojan, poate fi găsită o formulă de indexare a pensiilor și salariilor, după ce acestea au fost ‘blocate’ timp de doi ani. El a adăugat însă că ar fi fost mai bine să fie adoptată legea salarizării unitare, deoarece România nu ar mai fi pierdut 770 de milioane de euro finanțare prin PNRR.

De asemenea, dacă ar fi fost adoptată legea respectivă, indexarea s-ar fi realizat fără ‘agravarea nedreptăților’ din sectorul public.

‘Celor care aveau salarii mai mici decât ar fi fost normal li s-ar fi indexat salariile cu 10, 20, 25%. Cei care erau peste nivelul normal de salarizare trebuiau să aștepte. Așa, dacă se va face o indexare, aceste nedreptăți, aceste diferențe, vor fi și mai mari. Aici este de văzut ce va propune Guvernul, dar, sigur, toate aceste lucruri trebuie făcute într-o manieră în care, dacă vii cu niște cheltuieli suplimentare, trebuie să vezi de unde le acoperi. Sau îți faci venituri în plus din alte părți sau îți reduci alte cheltuieli sau limitezi investițiile, pentru că o creștere economică de pe o zi pe alta nu se poate face’, a arătat el.

Bolojan a reamintit că țintele de deficit bugetar, conform programului de guvernare, trebuie menținute sub 5,3%.