Bolojan: Luni voi face o dare de seamă asupra activității guvernamentale pe care am exercitat-o de la preluarea mandatului

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în cursul zilei de luni va prezenta într-o conferință de presă un bilanț al activității guvernamentale din perioada petrecută la șefia Guvernului.

El a fost întrebat, duminică, la postul B1 TV despre faptul că PSD, partid care se pregătește să facă parte din noul guvern, a cerut, deja, o analiză a activității Guvernului Bolojan.

‘Mâine va fi o conferință de presă în care voi face o dare de seamă asupra activității guvernamentale pe care am exercitat-o de anul trecut până acum și vom face publice aceste date. Un lucru este cât se poate de clar: când generezi promisiuni care nu pot fi onorate, în loc să fii responsabil să nu faci asta, foarte probabil miniștrii PSD vor veni cu retorica moștenirii dezastruoase, ca să explice de ce nu pot să onoreze așteptările pe care le-au creat. Știm asta, nu este niciun fel de problemă, dar sunt niște realități. Când ai niște alocări bugetare în care trebuie să te încadrezi, vă rog să vă gândiți, de exemplu, în condițiile în care la Ministerul Transporturilor ai avut aproximativ 5 miliarde alocare pe fonduri europene prin PNRR și ai semnat contracte care se duc la peste 19 miliarde și le-ai început, pe toate acele contracte, înseamnă că ai acționat într-o manieră în care știi că nu-ți ajung banii. Și una din gravele noastre probleme este gestionarea programelor de investiții, prea multe lucrări care nu au finanțare, pentru că e o gravitate mare. Și unul din elementele pe care le-am avut în vedere în această perioadă a fost să asigurăm un maxim posibil al investițiilor, dar în același timp să temperăm începerea unor lucrări care nu au finanțare’, a răspuns Ilie Bolojan.

Șeful interimar al Guvernului a dat ca exemplu proiecte ale CNI sau de la Ministerul Transporturilor începute de ani de zile și neterminate.

‘Șantiere care nu evoluează, sau pentru că nu au finanțare sau pentru că constructorii nu sunt capabili, sau pentru că au apărut tot felul de contestații, dar una peste alta, asta înseamnă lucrări care se degradează, lucrări care își cresc costurile, pentru că fiecare an înseamnă posibilități de indexare și așa mai departe, pierderi pentru bugetul de stat, pentru că sunt lucrări la prețuri mai mari, pierderi pentru autoritățile locale, pentru că și ele trebuie să cofinanțeze, și percepția cetățenilor de bătaie de joc vizavi de ritmul lucrărilor publice. Și, atunci, aici o prioritate este într-adevăr să lucrezi pe proiectele strategice, pe cele mari, și anul acesta principala noastră preocupare au fost proiectele din PNRR’, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a menționat între proiectele cărora li s-a acordat prioritate pe cel privind Autostrada Moldovei, precizând că aceasta va fi operațională până la Pașcani cel mai târziu în primăvara anului viitor.

‘Asta trebuie să facem și în continuare. Faptul că în anumite zone s-a lucrat bazându-se că vor fi bani, asta este un calcul pe care l-au făcut atât ministerele respective, eronat poate, sau constructorii respectivi, și aici e o problemă de a face lucrări doar în limita posibilităților financiare pe care le ai. Restul sunt povești, dar nu există un pachet de restanțe care să depășească, să spunem, posibilitățile de rectificare bugetară. Nu există astfel de probleme. (…) Există restanțe de plată, dar prin rectificările bugetare care se vor face, fluxul acesta de plăți poate fi acoperit. Dar, v-am spus, când generezi lucrări care n-au acoperire, înseamnă o iresponsabilitate, pentru că vei crea niște probleme’, a mai argumentat Ilie Bolojan.