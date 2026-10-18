Bolojan: O alianță PNL-USR – fezabilă. Nu mai putem merge pe fragmentări, pulverizări

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că o alianță între PNL și USR în perspectiva alegerilor din 2028 este fezabilă, menționând că această idee trebuie analizată serios și că nu se mai poate merge pe ‘fragmentări’, ‘pulverizări’.

‘Cu siguranță, o astfel de idee merită analizată cât se poate de serios și, din punctul meu de vedere, este fezabilă dacă toate datele arată că aceasta este o opțiune serioasă. Nu mai putem merge pe fragmentări, nu mai putem merge pe pulverizări, avem niște realități politice pe care nu le putem nega, avem un vot antisistem puternic și, fără o alternativă serioasă la ceea ce se întâmplă, n-am făcut nimic’, a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu o posibilă alianță PNL-USR, în perspectiva alegerilor din 2028.

El a spus că între cele două partide există un mecanism de colaborare parlamentară astfel încât forța de negociere este mult mai mare pentru ca anumite proiecte să treacă, iar acest lucru va continua și se va consolida.

Totodată, liderul PNL a fost întrebat și despre pozițiile diferite afirmate de cele două partide cu privire la votul de învestire a Guvernului Niculescu.

‘Știm fiecare care sunt poziționările. Știm responsabilitatea pe care o are PNL prin persoana premierului, suplimentară pentru România, legat de situația în care suntem și înțelegem rațiunile pentru care fiecare face aceste decizii. Ceea ce este important pentru, v-am spus, pentru românii care vor o țară modernă, vor o țară prosperă, pentru românii care înțeleg că aceste lucruri nu pot să vină decât prin muncă, prin mai multă disciplină, prin seriozitate, prin competitivitate, prin performanță, prin meritocrație, prin eliminarea risipei, trebuie să le oferim o alternativă. Și în perioada următoare, PNL, alături de USR, alături de alte partide, consider că trebuie să lucreze serios la crearea unui astfel de pol de modernizare, în așa fel încât să oferim o alternativă serioasă’, a răspuns Ilie Bolojan.