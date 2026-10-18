Bolojan: Parlamentarii PNL au un anumit mandat. Vor vota conform deciziei partidului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, sâmbătă, că parlamentarii liberali, având ‘un anumit mandat’, vor vota conform deciziei partidului, PNL dorind să fie parte a ‘soluției pentru România’.

‘Partidul Național Liberal rămâne consecvent deciziilor pe care le-a luat în primăvară. Dacă Partidul Social Democrat va fi la guvernare, în actualul context politic, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce am decis acest lucru și s-a dovedit în toată această vară că este o decizie corectă? Atunci când faci coaliții cu partide care nu respectă înțelegerile, care nu sunt de acord să își asume partea de răspundere pentru ceea ce trebuie făcut pentru România, indiferent cine este în guvernare, care nu duc și nu respectă înțelegerile până la capăt, a fi într-o astfel de coaliție nu-ți permite să faci ceea ce trebuie pentru țară și nu faci decât să te compromiți. Nici asta nu ar fi o problemă, dar nu faci decât să încurajezi un vot antisistem și e o responsabilitate nu doar politică pentru partid, ci și pentru țara asta să nu mai avem această potențare a votului antisistem’, a afirmat Bolojan, într-o conferință de presă, după finalizarea ședinței Biroului Politic Național al partidului unde s-a decis susținerea Guvernului Niculescu.

El a precizat că PNL a făcut ‘ceea ce trebuie pentru România’.

‘PNL dorește să fie parte a soluției pentru România, așa cum a dovedit-o și prin decizia de astăzi. PNL nu este egal PSD. Suntem niște oameni responsabili, care am rămas consecvenți, iar într-o situație limită pentru România, în care lucrurile au fost întârziate, nu din culpa Partidului Național Liberal, în care Coaliția a fost spartă, nu din culpa PNL, am făcut ceea ce trebuie pentru România”, a arătat Bolojan.

Întrebat de ce nu a ales să facă rectificarea bugetară într-o formă mai greoaie în Parlament, Bolojan a răspuns: ‘Rectificarea de buget știți că nu poate fi făcută, iar electorii noștri, care poate pe bună dreptate pot fi dezamăgiți, trebuie să înțeleagă că pentru a face ceva în România, la modul serios, nu e suficient să ai 15% în Parlament, ci e nevoie să ne recâștigăm încrederea electoratului și să îi convingem pe români că dacă vor ca într-adevăr să se facă ceea ce trebuie pentru România, e nevoie de o forță politică care are un vot mult mai puternic. Pentru a schimba această țară, pentru a crea alte condiții de prosperitate, pentru a corecta inechități, îți trebuie forță parlamentară, îți trebui parteneri care să te susțină și îți trebuie timp. Iar asta înseamnă votul electoratului’.

Potrivit lui Bolojan, ‘cel mai mare pericol pentru acest Guvern este Partidul Social Democrat, pentru că și-a mai dărâmat și propriile guverne cu propriii premieri’.

‘Premierul desemnat de către președintele României va avea o sarcină complicată’, a adăugat Bolojan.