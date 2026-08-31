BTA: Depozitele bancare ale gospodăriilor bulgărești au urcat la 56,9 miliarde euro la sfârșitul lunii iulie

Depozitele gospodăriilor și ale instituțiilor non-profit care deservesc gospodăriile la băncile din Bulgaria au crescut cu 17,8% în ritm anual, ajungând la 56,859 miliarde euro la sfârșitul lunii iulie 2026, conform datelor publicate de Banca Națională a Bulgariei, transmite BTA.

Ritmul de creștere a încetinit față de luna iunie, când s-a înregistrat o creștere în ritm anual de 18,6%.

Depozitele firmelor non-financiare au ajuns la 27,207 miliarde euro la sfârșitul lunii iulie, în creștere cu 10,8% față de anul precedent, după o creștere anuală de 11% în iunie.

Depozitele firmelor financiare au crescut cu 15,3% în ritm anual în iulie 2026, după o creștere anuală de 3,8% în iunie, și s-au situat la 2,240 miliarde euro.

La sfârșitul lunii iulie 2026, depozitele sectorului non-guvernamental se ridicau la 86,305 miliarde euro, echivalentul a 69,3% din PIB-ul preconizat. Acestea au crescut cu 15,4% în ritm anual, comparativ cu o creștere anuală de 15,7% cu o lună mai devreme.