Bursa a crescut notabil în 2023, iar investitorii așteaptă dividendele. Ce listări urmează pe BVB?

O primă treime în verde pentru bursa de la București. Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) se aflau în teritoriu pozitiv la finalul primelor 4 luni ale acestui an, conform site-ului Studii Financiare.

Indicele BET-TR, care include şi dividendele, a crescut cu 5,2%, în timp ce BET-NG, indicele companiilor din energie şi utilităţi, a avut o creştere dublă, de 10,5%. Instrumentele de venit fix au contribuit în mod semnificativ la valoarea totală de tranzacţionare consemnată în primele patru luni la BVB, impulsionate în special de continuarea programului cu titlurile de stat Fidelis. Fondul Proprietatea, OMV Petrom, Banca Transilvania, Romgaz şi BRD – Groupe Societe Generale au fost cele mai tranzacţionate 5 acţiuni în primele 4 luni.

Valoarea totală de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la 6,74 miliarde lei, în scădere faţă de primele patru luni ale anului trecut pe fondul aşteptărilor investitorilor privind viitoarele IPO-uri anunţate la BVB.

Valoarea totală a listărilor realizate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a depăşit 1 miliard de euro în în primele patru luni ale acestui an, o perioadă marcată de volatilitate în pieţele de capital internaţionale. De la începutul anului, 13 runde de finanţare, care au totalizat 1,1 miliarde euro, au fost derulate prin intermediul BVB. Defalcat, pe segmentul de venit fix, au fost listate 6 emisiuni de obligaţiuni corporative în valoare cumulată de 427 milioane euro, 5 emisiuni de titluri de stat Fidelis în valoare de 618 milioane euro, şi o emisiune de obligaţiuni municipale în valoare de 112 milioane euro, iar pe segmentul de acţiuni a avut loc o listare în valoare de 1 milion de euro. Instrumentele de venit fix au contribuit în mod semnificativ la valoarea totală de tranzacţionare consemnată în primele patru luni la BVB, impulsionate în special de continuarea periodică a programului de emisiuni de titluri de stat Fidelis.

În interiorul pieţei de acţiuni, la finalul primelor patru luni, cele mai tranzacţionate cinci titluri de pe Piaţa Reglementată la vedere a BVB au fost cele ale Fondului Proprietatea, OMV Petrom, Banca Transilvania, Romgaz şi BRD – Groupe Societe Generale.

La nivel general, piaţa de capital din România a crescut cu 5,2% la finalul perioadei ianuarie-aprilie din acest an luând în calcul evoluţia companiilor din componenţa indicelui BET-TR, care include şi dividendele. Se observă, astfel, o temperare a avansului care depăşise 5,5% la finalul primelor două luni din acest an. Deşi creşterea înregistrată la finalul lunii aprilie a avut loc pe fondul unei lichidităţi în scădere, toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti BVB se aflau în teritoriu pozitiv la finalul primelor 4 luni ale acestui an. Prin comparaţie cu indicele BET-TR, cel mai mare avans a fost înregistrat de indicele companiilor din energie şi utilităţi, BET-NG, care a avut o creştere dublă, de 10,5%.