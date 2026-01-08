China cere companiilor de tehnologie să suspende comenzile pentru cipurile Nvidia H200

Autorităţile chineze au cerut, în această săptămână, unor companii locale din tehnologie să oprească comenzile pentru cipurile H200 produse de Nvidia şi analizează posibilitatea de a impune achiziţia de cipuri AI produse pe plan intern, a relatat miercuri publicaţia The Information, citând surse familiare cu situaţia.

Nvidia nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Declaraţiile apar în contrast cu mesajele transmise recent de conducerea companiei. Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat în această săptămână, la Consumer Electronics Show (CES), că cererea din China pentru cipul H200 este puternică.

La sfârşitul anului trecut, administraţia preşedintelui american Donald Trump a aprobat exportul cipurilor H200 către China, o inversare semnificativă a restricţiilor anterioare privind livrarea de hardware avansat pentru inteligenţă artificială. Decizia a fost condiţionată de plata către guvernul SUA a unei taxe speciale de 25% din veniturile generate de aceste vânzări.

Potrivit surselor citate de The Information, noile semnale venite de la Beijing indică o posibilă schimbare de strategie, pe fondul eforturilor Chinei de a reduce dependenţa de tehnologia americană şi de a stimula utilizarea cipurilor AI dezvoltate la nivel intern.