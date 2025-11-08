China suspendă anumite restricții privind exportul de pământuri rare și alte materiale

China a suspendat vineri timp de un an măsurile de control al exporturilor impuse pe 9 octombrie asupra materialelor strategice, precum pământurile rare, componentele pentru baterii litiu și diamantele sintetice industriale, informează EFE.

Potrivit unui comunicat concis al Ministerului Comerțului, suspendarea intră în vigoare imediat și va rămâne așa până pe 10 noiembrie 2026.

Anunțul are loc după ce președinții Chinei și Statelor Unite, Xi Jinping și Donald Trump, au ajuns la o serie de consensuri comerciale în cadrul întâlnirii lor de săptămâna trecută, de la Busan (Coreea de Sud), după luni de tensiuni.

Printre normele, acum suspendate, se numără o dispoziție care extindea controlul chinez dincolo de granițele sale și care cerea o licență de export chiar și pentru companiile străine care fabricau în țări terțe produse ce conțineau materiale sau tehnologii de pământuri rare de origine chineză. Această măsură stipula că orice companie sau entitate din afara Chinei trebuie să solicite permisiunea Ministerului Comerțului înainte de a exporta sau transfera articole care conțin peste 0,1% materiale chinezești sau care au fost produse folosind tehnologie chineză de extracție sau procesare a pământurilor rare. Norma interzicea, de asemenea, autorizarea exporturilor către utilizatori militari sau către entități incluse în listele de control ale ministerului și solicita prezentarea în limba chineză a tuturor documentelor.

Celelalte cinci dispoziții suspendate acum extindeau regimul de control asupra materialelor utilizate în producția de baterii de litiu cu densitate energetică ridicată și asupra așa-numitelor ‘materiale super-dure’, cum ar fi diamantele sintetice industriale, pe lângă anumite tehnologii de prelucrare și echipamente specializate.

Controlul deținut de Beijing asupra producției și procesării acestor materiale la nivel mondial devenise unul din principalele puncte de fricțiune în războiul comercial dintre China și SUA, deși restricțiile se aplicau tuturor țărilor.

Suspendarea acestor limitări se înscrie în cadrul armistițiului comercial convenit la Busan între cei doi lideri, care prevede o relaxare reciprocă a tarifelor și restricțiilor pe o perioadă de 12 luni.

Beijingul a anunțat săptămâna aceasta că va anula un tarif suplimentar de 24% asupra produselor provenite din SUA și că va elimina măsurile anti-dumping asupra unor fibre optice americane, în timp ce Washingtonul își va reduce tarifele medii la mărfurile chinezești de la 57% la 47%.

Anunțul de vineri coincide cu o creștere a exporturilor chinezești de pământuri rare, conform datelor publicate vineri care arată că acestea au crescut cu 75% între septembrie și octombrie, după trei luni consecutive de scăderi atribuite restricțiilor impuse de Beijing în ultimele luni.

Încă din aprilie, în contextul escaladării tarifare cu Washingtonul, Beijingul a impus un regim de licențe ce obligă firmele străine să solicite autorizații pentru a exporta 7 din cele 17 minerale din grupul pământurilor rare (samariu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, lutețiu, scandiu și itriu) și magneți derivați, restricții care rămân în vigoare.

China domină procesarea globală a pământurilor rare grele, care sunt esențiale pentru fabricarea vehiculelor electrice, a turbinelor eoliene, a sistemelor de ghidare sau a cipurilor avansate, și deține aproape jumătate din rezervele cunoscute ale acestor elemente.