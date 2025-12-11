Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
China: Vânzările mărcilor străine de telefoane au crescut cu 13% în octombrie

Vânzările mărcilor străine de telefoane, inclusiv iPhone-ul de la Apple Inc, pe piața din China au crescut în ritm anual cu 13% în octombrie, conform calculelor Reuters.

Calculele pe baza datelor furnizate de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) arată că în octombrie livrările de telefoane ale mărcilor străine în China au urcat la 7,027 milioane de unități, de la 6,216 milioane de unități în urmă cu un an.

Per total, vânzările de telefoane pe piața din China au crescut în ritm anual cu 8,7% în octombrie, la 32,267 milioane de unități.

China este cea mai mare piață de telefoane mobile inteligente din lume.

