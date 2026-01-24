Ciucu: Populismul lui Băluță era de așteptat. Greșește dacă vrea să înceapă o colaborare cu declarații politicianiste

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, apreciază că președintele PSD București, Daniel Băluță, este direct responsabil de situația în care se află bugetul Municipiului, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției.

Ciucu susține că Băluță greșește dacă vrea să înceapă o colaborare prin ‘declarații politicianiste și populiste’. Reacția primarului general vine după ce Băluță, primar al Sectorului 4, l-a acuzat că dă dovadă de ‘amatorism, incapacitate administrativă’, lipsă de viziune și de soluții.

‘Populismul lui Daniel Băluță era de așteptat. Nu imediat, dar era complet previzibil. Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului. Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB și pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsiderație în raport cu nevoile reale ale PMB și ale bucureștenilor. Îi transmit că nu mai ține’, se arată într-un mesaj al lui Ciprian Ciucu postat pe pagina de facebook a PNL București.

Edilul general adaugă că declarațiile ‘belicoase’ ale lui Daniel Băluță nu reprezintă soluții pentru oraș.

‘Știu că se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe și inventate. Totuși, Bucureștiul are nevoie de formule de finanțare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului. Înțeleg că lupta electorală începe a doua zi după ce ai pierdut alegerile, chiar dacă le-ai pierdut de pe locul trei. Înțeleg. Totuși, nu cred că aceste declarații belicoase țin drept soluții pentru orașul nostru’, adaugă Ciucu, prim-vicepreședinte PNL.

El anunță că îl va invita pe Daniel Băluță la discuții și negocieri transparente în vederea unui program de reforme pentru București.

‘PSD are un viceprimar în PMB, unul cu atribuții și am plecat de la premisa că își dorește în continuare o colaborare în Consiliul General, și cu mine, în calitatea de Primar General. Am spus repetat că îi voi respecta pe primarii de Sector și că intenția mea este să îi ajut. Inclusiv pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Cred că greșește dacă vrea să înceapă o colaborare cu astfel de declarații politicianiste și populiste. Îl voi invita la discuții și îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege. Și dacă consideră că este nevoie și vrea să-și asume alături de mine ceea ce urmează, îl voi invita să negociem transparent un program de reforme pentru București’, precizează Ciprian Ciucu.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis vineri că se opune creșterilor de tarife pentru transportul în comun și concedierilor în rândul personalului care lucrează în instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București, măsuri anunțate de primarul general, Ciprian Ciucu.

Daniel Băluță consideră că într-o perioadă în care costul vieții a crescut foarte mult, mărirea tarifelor pentru transportul în comun sau lăsarea fără loc de muncă a celor care lucrează în instituțiile publice din subordinea PMB ar fi ‘o mare nedreptate la adresa oamenilor’.

‘Condamn cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune și de soluții de care primarul general dă dovadă cu fiecare zi ce trece’, a transmis președintele PSD București.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că este necesară creșterea prețului pentru călătoriile cu Societatea de Transport București și că urmează să fie închise o serie de instituții publice care ‘nu mai au niciun fel de rațiune de a exista’, dar care cheltuie bani pe chirii și mașini.