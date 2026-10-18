Congresmeni republicani critică suspendarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei de către Trump

Personalități republicane, și nu doar democrate, au criticat sâmbătă decizia lui Donald Trump de a scuti Rusia de noile sancțiuni adoptate de Congres în septembrie pentru a susține Ucraina, relatează AFP.

‘Este complet iresponsabil’, a denunțat pe X senatorul republican Thom Tillis, critic frecvent al președintelui american în probleme diplomatice.

‘Dacă președintele dorește cu adevărat să facă să scadă prețurile la energie, el poate să o facă rezolvând problema iraniană, nu făcând favoruri lui Vladimir Putin’, a adăugat el.

Acestă scutire este o ‘eroare’, a apreciat Ted Cruz, alt senator republican, într-o intervenție la Fox News.

Vineri seara târziu, președintele american a emis un ordin executiv pentru a ‘scuti’ aplicarea de diverse sancțiuni prevăzute de acest text și care trebuia să vizeze în special sectorul rusesc al energiei.

Această decizie, denunțată vehement de Kiev sâmbătă, intervine la câteva zile după un acord între Washington și Moscova pentru ridicarea sancțiunilor pentru a permite SUA să importe mari cantități de motorină rusească, în timp ce creșterea prețurilor la pompă îngrijorează tabăra Trump înaintea alegerilor legislative de la începutul lunii noiembrie.

‘Cer președintelui să dea înapoi’, a invitat la rândul său deputatul republican Michael McCaul, care apără textul adoptat în septembrie la inițiativa senatorului Lindsey Graham, decedat în vară.

‘Lindsey ar fi întristat’, a scris pe X senatorul republican John Cornyn.

Opoziția democrată, în plină campanie pentru recâștiga controlul asupra Congresului, atacă de asemenea această scutire.

‘Trump tocmai i-a dat lui Putin cel mai frumos cadou de aniversare’, a spus liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat.

Graham Act, promulgat la jumătatea lunii septembrie, constituie prima acțiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea miliardarului american la putere. Casa Albă își dăduse avizul pentru text la începutul verii.