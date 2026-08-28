Cotația grâului este la maximul ultimilor trei ani, pe fondul îngrijorărilor că Rusia va escalada războiul în Ucraina

Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago a urcat miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul îngrijorărilor că războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea escalada, ceea ce ar perturba și mai mult livrările de cereale dintr-una dintre cele mai importante grânare ale lumii, transmite Bloomberg.

Conflictul din Ucraina a afectat porturile și terminalele de cereale din Marea Neagră, reducând semnificativ transporturile dintr-o importantă regiune exportatoare. Potrivit unor persoane apropiate Kremlinului, Rusia se pregătește acum să intensifice atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra infrastructurilor, după ce a ajuns la concluzia că negocierile pentru un acord de pace au ajuns în impas.

Miercuri, cotația grâului a crescut cu până la 2,6% la bursa de la Chicago, până la mai ridicat nivel de după iulie 2023, după ce a crescut cu 6,4% în ședința precedentă. Prețurile la grâu au crescut cu 19% în această lună din cauza perturbărilor din Marea Neagră.

Scumpirea grâului marchează o schimbare bruscă de direcție pe piața globală a cerealelor, unde oferta abundentă a menținut prețurile scăzute. Rusia și Ucraina sunt responsabile peste un sfert din exporturile mondiale de grâu, precum și pentru cantități mari de orz, porumb și ulei de floarea-soarelui, ceea ce crește riscul unei noi perioade de scumpire a alimentelor pentru consumatorii care se confruntă deja cu costuri mai mari la energie și transport din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Piața este foarte îngrijorată de constrângerile logistice în eventualitatea escaladării conflictului, a declarat Chris Nikolaou, director general la Advantage Grain. ‘Dacă nu vom avea o rezolvare în Marea Neagră și o îmbunătățire a accesului la transportul maritim fără amenințări la adresa securității navelor, creșterea va continua’, a spus Chris Nikolaou.

Potrivit Ministerului Agriculturii de la Kiev, exporturile agricole ale Ucrainei ar putea scădea la jumătate în acest sezon față de estimările anterioare. În paralel, livrările de grâu ale Rusiei ar urma să să scadă cu peste 50% în luna august 2026 față de aceiași lună a anului trecut.

Miza merge mai departe decât piețele futures. Rusia și Ucraina sunt furnizori importanți pentru Orientul Mijlociu, Africa și Asia, mulți consumatori bazându-se pe cereale mai ieftine din regiunea Mării Negre în această perioadă a anului. Importatorii se luptă acum să obțină grâu mai scump din țări mai îndepărtate, inclusiv Australia și Argentina, ceea ce ar crește costurile și ar împinge în sus prețurile.

”Rusia și Ucraina sunt în general furnizori cu costuri reduse, dar acum, când o parte mare din livrările lor nu este disponibilă, consumatorii se află într-o situație mai dificilă”, a apreciat Chris Nikolaou.